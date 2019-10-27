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29 Ekim Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları Kadir Has Kongre Merkezi Masa Tenisi Spor Salonunda yapılan müsabakalarla başladı.

Müsabakalara sporcular büyük ilgi gösterdi.

KAYSERİ 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:52

YATSI 19:09

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