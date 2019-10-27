Yetenek taraması tüm hızıyla sürüyor

Sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi çerçevesinde okullardaki yetenek taramaları tüm hızıyla sürüyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesinin 2. Etap çalışmaları devam ediyor. Kayseri'deki okulların spor salonlarında gerçekleştirilen yetenek taramaları Sportif Eğitim Uzmanları ve Antrenörler nezaretinde sürdürülüyor.
Yetenek taramalarına öğrenciler ve veliler büyük ilgi gösterdi.
KAYSERİ
27 Ekim 2019 Pazar
- İMSAK 05:30
- GÜNEŞ 06:52
- ÖĞLE 12:27
- İKİNDİ 15:24
- AKŞAM 17:52
- YATSI 19:09