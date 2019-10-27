Raketler 29 Ekim Kupası için sallanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen tenis turnuvasında raketler 29 Ekim Cumhuriyet Kupası için sallanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis İl Birinciliği müsabakaları dün başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kortlarında yapılan müsabakalara sporcular büyük ilgi gösterdi.

12 14 ve 1516 yaş kategorilerinde 40 bayan 60 erkek olmak üzere toplamda 100 sporcunun katıldığı müsabakalarda Raketler 29 Ekim Cumhuriyet kupası için sallanıyor.

KAYSERİ 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:52

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.