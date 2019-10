Dünyaca Ünlü NALMES grubu 20 yıl sonra Kayseri'de

Şu an saat kaç? Saatler geri alındı mı?

Kafkas danslarının dünyadaki en önemli temsilcilerinden NALMES yoğun istek üzerine 20 yıl aradan sonra yeniden 28 Ekim’de Kayseri’de sahne alacak.

Adigey Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu NALMES, yoğun istek üzerine 28 Ekim’de Kayseri’de Kadir Has Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Topluluk TürkiyeRusya Kültür ve Turizm yılı için özel olarak hazırladığı gösteriyi yeni danslarından oluşan repertuarı ile izleyicinin beğenisine sunacak.

Gösteri yaptıkları her yerde izleyenlerinin yüreklerini Karadeniz'in "öbür yakasına" götüren NALMES, Kafkas insanının savaşlarını, acılarını, mutluluklarını koreografi ve kostümleri ile gözler önüne seriyor.

Çerkes topluluk NALMES, Zefaku, Udz, Adigey Diaspora Dansı’nın da aralarında olduğu birçok farklı performans sergileyecek.

Binlerce yıllık Kafkas halk danslarını sahne sanatlarına özgün bir şekilde taşıyan NALMES, devlet sanatçısı unvanına sahip 55 dansçıdan oluşuyor. 100’ün üzerinde dans seçkisiyle topluluk, etnik dansların yanı sıra, Kuzey Kafkas folklorunu de barındırıyor.

83 Yıllık Dans Topluluğu

Adigey Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu NALMES adıyla 1936 yılında kuruldu. Dansın içindeki hayatı ve kültürün ruhunu tüm izleyicilere başarıyla aktaran NALMES 1991’de akademi ünvanı aldı. Modern ritmin estetiğini Adige kültürüyle harmanlayan ve Kafkas halklarının sanatını bütün güzellikleriyle tanıtan topluluğun sanat yönetmenliğini Aslan KHADZHAEV yapıyor. Topluluğun Türkiye temsilciliğini ise KafDans Organizasyon Gazi Aydemir üstleniyor.

5 Kıtada 10 Bin Gösteri 30 Milyon İzleyici ve 30’dan Fazla Ödül

NALMES kuruluşundan bu yana; Amerika, Türkiye, Rusya, Japonya, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler dahil olmak üzere; dünyanın 5 kıtasında, 80’i aşkın ülkede gösteri gerçekleştirdi. Topluluk sahne aldığı 10.000’in üzerindeki gösteriyle, 30 milyondan fazla izleyiciye ulaştı. Ayrıca dünyanın en tanınmış profesyonel dans festivalleri ve yarışmalarında 30’dan fazla ödül kazandı.

Biletler, Kayseri Kafkas Derneği'nden temin edilebilecek.

Gösteri yarın 20.30'da Kadir Has Kongre Merkezi'nde başlayacak.

