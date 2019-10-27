Engelli köpeği sahiplenerek yurtdışından yürüteç getirttiler

KAYSERİ'de, Fırat ve Hikmet Akyıldız çifti, otomobilin çarpması sonucu omurilik felci olan ve arka iki ayağını kullanamayan köpeğe sahip çıktı. Akyıldız çifti, ABD'den getirttiği yürüteç sayesinde 'Kuki' ismini verdikleri köpeğin hareket etmesini sağladı.

Kayseri'de yaşayan Fırat Ayyıldız (26) ve eşi Hikmet Akyıldız (24), geçen yıl gezmek için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez Hayvan Barınağı'na gitti. Akyıldız çifti, burada kentte otomobilin çarpması sonucu omurilik felci olan ve arka iki ayağını kullanamayan 3 yaşındaki köpekten etkilendi. Çift, Hayvan Barınağı'na başvurarak engelli köpeği sahiplendi. Akyıldız çifti, daha sonra 'Kuki' ismini verdikleri köpek için Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan ve çevresinde 'hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl'dan yürüteç aldı.

Fakat bir süre sonra köpeğin ağırlığına dayanamayan yürüteç kırıldı. Bunun üzerine çift, 'Kuki'nin daha rahat hareket edebilmesi için internette yaptıkları araştırma sonrası ABD'de üretilen 2 bin 500 lira olan yürüteci yurtdışından getirdi. Veteriner tarafından yürütece yerleştirilen Kuki, yeniden hayata bağlandı.

'GÖNÜLLÜ BİR HAYVANSEVERİM'

Fırat Akyıldız, gönüllü hayvansever olduğunu ve 'Kuki'ye bir yıldır baktıklarını söyleyerek, "Fakat 'Kuki' felçli olması sebebiyle bakıma muhtaç bir köpekti. Başka köpekleri görünce çok mutlu oluyor. Bu hayat enerjisi de bizi sahiplenmeye itti. Daha önce 'Hayat Tamircisi' olarak bilinen Mardin'de biri vardı. Kendisi bize el yapımı bir araç gönderdi. 'Kuki'nin hem ebatı hem de hareket kabiliyeti her ne kadar felçli olsa da yüksek olmasına rağmen el yapımı araçlar dayanamadı. Biz de kendi imkânlarımız dâhilinde yurtdışında bunu yapan firmalar varmış. Onlarla iletişime geçerek, Türkiye'ye gönderilmesini sağladık" dedi.

'SAHİPLENDİKTEN SONRA BÜTÜN KORKULARIMI YENDİM'

Hayvan bakımının oldukça kolay olduğunu anlatan Fırat Ayyıldız, "Sadece Kuki'de belirli bir ilerleme yaşadık. 'Kuki'yi sahiplenirken, eşim istemişti. Ben bu durumu istememiştim. Sahiplendikten sonra bütün korkularımı yendim. En basit korkum ise bakımının zorluğuydu. 'Felçli veya sakat bir hayvana nasıl bakacağım', 'bakımı zor mu veya masrafları çok mu' diye düşünüyorlar. Siz sevginizi verdikçe açıkçası o her şeyini karşılıksız olarak sunuyor. Siz yeter ki yürekten sevin o sizi anlıyor" diye konuştu.

'HAYVAN SAHİPLENMELERİNİ ÖNERİYORUM'

Fırat Ayyıldız, Kuki'nin kendi imkânları doğrultusunda hareketlendiğini anlatarak şöyle konuştu: "Kendisi hayat enerjisinin farkında değil. Keşke bir 'konuşsa' diyoruz. Acısı da yok gibi. Arabasız bir şekilde giderken ayakları yara olabiliyor. İltihap kapıp ampute edilmesi de gerekir. Biz de bunu özel krem ve losyonlarla halletmeye çalışıyoruz. Biz kendi masajımızı yaparak bacaklarını açtık ve belki de yürüyebilecek. Hayvan anatomisini bilen bir kişi bizim röportajımızı dinlerse, biz onlardan yardım bekliyoruz. Kendi imkânlarımız doğrultusunda hareketlendi. Fakat bu bir iyileşme değildir. Vatandaşların hayvanları sahiplenmelerini öneriyorum."



KAYSERİ 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:52

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.