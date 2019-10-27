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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Memur-Sen 12. Bölge Eğitim Programı Başladı

İHA

Kayseri, Niğde, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir il teşkilatlarının katıldığı MemurSen 12. Bölge Eğitim Programı başladı.

Memur-Sen 12. Bölge Eğitim Programı Başladı

Kayseri, Niğde, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir il teşkilatlarının katıldığı MemurSen 12. Bölge Eğitim Programı başladı.
MemurSen 12 Bölge Eğitim Programı Kayseri, Niğde, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir il teşkilatlarının katılımı ile başladı. Programın başlangıcında MemurSen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Diyarbakırlı annelerin mücadelesine destek verdiklerini ve onların yanında olduklarını ifade etti. Kalkan, Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını da ifade ederek asker selamı verdi.
Programın devamında konuşan MemurSen Konfederasyonu EğitimBirSen Genelsekreteri Latif Selvi, "Örgütlük son derece önemlidir çünkü bireyler herhangi bir meselde önemli fikirlere sahip olabilirler ancak onlar fikirlerini ortaya koyduğunda dost ortamında erişebildiği sınırlı sayıda arkadaşımızın bildiği, değerlendirdiği, faydalandırdığı bir fikir olur ancak eğer biz bunun bir başarı öyküsüne dönüşmesini istiyorsak bunu örgütlü zeminde yeşertmeliyiz yani bahçemizde küçücük bir fideyi veya fidanı ağaç ve yaprak değil eğer bir başarı istiyorsak, ağaçtan bitkiden faydalanmak istiyorsak onu devasa ovalarda yada ormana dönüşmüş zeminlerle yeşertmek mecburiyetindeyiz" dedi.
Selvi, "Elbette ki örgütlü her yapının kendi içerisinde kıymeti vardır. Vakıflar birtakım faaliyetler gerçekleştirirler hepsi birbirinden kıymetlidir, bir boşluğu doldurur bir insani dönemi ifade eder veya bir toplumsal soruna dikkat çeker. Derneklerimiz vardır keza pek çok faaliyetleriyle memleketimizin imar edilmiş birçok sorununa çözüm bulmaya çalışır ancak şunu unutmamak lazım ki sendikaların örgütlenmesi bundan apayrı bir yere oturur bundan dolayı sendikaların bir sivil toplum örgüt bazında değerlendirilip değerlendirmeyeceğini müstakil bir çerçeveye oturulması gerektiğini ifade edilir. Zaman zaman buda şudur siz hakkı olanın hakkını alabilmesi için, alın terinin karşılığını bulabilmesi için, emeğimizin karşılığını bulabilmesi için bir araya gelmiş emek mücadelesi çerçevesinde alın terinin emeğini temsil edenlerin sözcüsü olmak için bu yapısal zemini oluşturmuş bulunuyorsunuz. Bu o kadar kıymetli bir şeydir ki insanın insanca yaşayabilmesi için olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi o yaşamı devam ettirebilmesi için bir gelenek kavuşturulabilmesidir. Bunun için Allah’ın verdiği nimetler yeryüzün de az değil eğer bir yerlerde açlıktan ölenler varsa siz zannetmeyin ki bu imkanlar olmadığı için açlıktan ölüyorlar hayır adil paylaşımın olmadığı ve işsizleşmiş bir zeminde, imtiyazı bütün kaynakları kendi elinde tutmak isteyenlerin tasarrutundan dolayı hakları yendiği için o insanlar bu mahrumiyeti yaşamaktalar" diyerek şunları söyledi:
"Bu emek mücadelesi hedef örgütlülüğünün üzerinde devam ettiriliyor emek ilk insandan itibaren insanın alın terinin karşılığı ise ve yıllar içerisinde günümüze geliyorsa bunun yeni uygulamalara ne ihtiyacı var denebilir unutmayalım ki arkadaşlar beşeri hiçbir şey durgun değildir dönemi içerisinde yapılması gerekenler eğer hayata geçirilirse doğru netice elde edilir onun içinde aydınlık içeren bir tanımlama yapacak olursak şunu söylemek icap eder, aydın tarihin akışı içerisinde birinin bir sorumluluk üstlenmesi gerekiyorsa işte o sorumluluğun gereğini yerine getiren insandır milleti uyandıran, olup biteni gösteren ve bu hususta da inisiyatif alan kişidir onun içinde pek çok meselede simgelenmiş bazı şahısları sık sık zikir ederiz neden çünkü bir çığır açmıştır da ondan dolayı değerli kardeşlerim işte sendika mücadelemiz böyle bir zeminde alı terinin ve emeğin karşılığı bulunsun diye yapılan bir iştir şunu söyleyebilirsiniz, bir yere giriyor insan çalışıyor resmen bir maaş alıyor daha ne istiyor ona bir iş verilmiş oda işini yapacak bunun karşılığında ona hak ettiği verilecek. Değerli kardeşlerim eğer her şey merhamet, adalet ve fedakarlık üzerine tesisi edilmiş ise sorun yoktur ama bugüne kadar öğrendiklerimiz yüzyıllar boyunca belki bin yıllar boyunca öğrendiklerimiz bildiklerimiz gösterdi ki çıkar güç üzerinden sürdürülen hiçbir mücadele rehavete yer verilmeyecek şekilde kararlı örgütlenmeyi gerektirir, kararlı birliktelik gerektirir asal dezavantajlı durumda olmaktan çıkamazsınız hiç bir şeyi çözümleyemezsiniz hatta öyle ki köleliği içselleştirirler ve siz bunu bir kazanım olarak bile tanımlayabilirsiniz. Değerli kardeşlerim bunun içinde sendika örgütlülüğümüz son derece kıymetli olarak görmeliyiz işte Akif İnan ve bir grup arkadaşının başarmış olduğu mücadeleyi bu çerçevede değerlendirdiğimiz zaman tarihi bir sorumluğu üstlendiğini görmeliyiz çünkü biz kamu çalışanı alanında örgütlüyüz."

KAYSERİ

27 Ekim 2019 Pazar

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