Bellona Kayseri Basketbol - Beşiktaş: 96 - 91

-SALON: Kadir Has

HAKEMLER :İbrahim Altuntaş (xx), İzel Deniz Pehlivan (x), Eyyüp Ayhan (xx)

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Kübra (xx) 2, Perisa (xxx) 11, Ayşegül (xxx) 11, Gülse (xx) 1, Sanem Gamze (xx) 5, Ivankovic (xxxx) 21, Shacobia Barbee (xxx) 14, Gizem (xx) 4, Burke (xxx) 27

BEŞİKTAŞ: Melek (x) 3, Melisa (x), Bogicevic (xxx) 15, Bahar (xxx) 14, Elif (x), Anderson (xxxx) 31, Nisa (x), Snytsina (xxx) 25, Midleton (x), Elif (x) 3

1'İNCİ PERİYOT:19 19

DEVRE: 46 31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62 55

4'ÜNCÜ PERİYOT: 77 77

5'İNCİ (UZATMA) PERİYOT: 87 87

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3'üncü hafta müsabakasında Bellona Kayseri Basketbol ile Beşiktaş arasında oynanan ve 6 periyot oynanan maçı ev sahibi takım 96 91'lik sonuçla kazandı.

İlk periyodu berabere biten maçın 4'üncü ve 5'inci periyodu da berabere bitti. 2 uzatma periyodu daha oynanan maçı Bellona Kayseri Basketbol kazanırken, maçın en skorer ismi 31 sayı ile Beşiktaş'lı Yvonne Anderson oldu. Ev sahibi takımda en skorer isim 27 sayı ile Kennedy Burke oldu.

KAYSERİ 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:52

YATSI 19:09

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