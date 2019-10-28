Kayseri Süper Amatör Küme Hacılar Erciyesspor-Buğdaylıspor:2-1

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Kayseri Süper Amatör Küme’nin 6.haftasında oynanan Hacılar Erciyesspor ile Buğdaylıspor maçı büyük mücadeleye sahne oldu. Hacılar Erciyesspor, rakibini kaptan Kasım Alıcı’nın golleri ile 21 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi.



Stat: Organize Sanayi Bölge Stadı

Hakemler: Hüseyin Keğin xx, Muhammet Ülker xx, Yaşar Özçetin xx

Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu xx, Uğur Özdemir xxx, Erden Doğan xxx, (Dk. 89 Batuhan x), Hüsamettin Sünger xx, Ebubekir Baydilli xxx, Mehmet Gençoğlu xx, Samet Kaan Karaca xx, Ahmet Emin Ayata xx, Murat Mağara xx, (Dk. 76 Süleyman Yasa x), Yusuf Karaboğa xxx, Kasım Alıcı xxxx

Buğdaylıspor: İsmail Atalay xxx, Mustafa Yılmaz xx, Mahmut Alan xx, Ömer Ağırbaş xxx, Osman Karapınar xx, (Dk. 60 İbrahim Bayram x ) İbrahim Çalış xxx, Ubeydullah Gün xxx, Yakup Yalçınkaya xx, Ali Rıza Sancak xx, Eray Kilaborucu xx, (Dk. 50 Kubilay Çeçen xx), Cemil Kartal xx

Goller: Kasım Alıcı dk.7 88 (penaltı)( Hacılar Erciyesspor),İbrahim Çalış dk.36 (Buğdaylıspor)

KAYSERİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:51

YATSI 19:08

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