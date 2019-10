Kayseri Birinci Amatör Küme Kayserigücü FK-Palasspor: 6-0

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu lideri Kayserigücü FK, Palasspor’u 60 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Ulu xx, Erkan Kırçıl xx, Nail Berkant Sarıkaya xx

Kayserigücü FK: Mehmet Akbaş xxx, Yavuz Özbey xxx, Yakup Aslan xxx, Burak Çizmeciler xxx, Hasan Can Okumuş xxx, Emre Zeren xxx, İnanç Albayrak xxx, Adem Yönel xxx, Ahmet İkiz xxx, Fevzi Can Şahin xxx

Palasspor: Semih Beştaş x, Bekir Bolat x, Özgür Çapan x, Bayram Toy x, İsmail Zengin x, Hacı Baykuş x, İlhan Gültekin x, Yaşar Bolat x, Kadir Koçak x, Abdullah Koçer x, Emre Özyaşar x

Goller: Ahmet İkiz dk.5, İnanç Albayrak dk.46, Emre Zeren dk.55, Hasan Can Okumuş dk.858890 (Kayserigücü FK)

KAYSERİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:51

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.