Kayseri Birinci Amatör Küme Kayserigücü FK-Palasspor: 6-0

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu lideri Kayserigücü FK, Palasspor’u 60 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Ulu xx, Erkan Kırçıl xx, Nail Berkant Sarıkaya xx
Kayserigücü FK: Mehmet Akbaş xxx, Yavuz Özbey xxx, Yakup Aslan xxx, Burak Çizmeciler xxx, Hasan Can Okumuş xxx, Emre Zeren xxx, İnanç Albayrak xxx, Adem Yönel xxx, Ahmet İkiz xxx, Fevzi Can Şahin xxx
Palasspor: Semih Beştaş x, Bekir Bolat x, Özgür Çapan x, Bayram Toy x, İsmail Zengin x, Hacı Baykuş x, İlhan Gültekin x, Yaşar Bolat x, Kadir Koçak x, Abdullah Koçer x, Emre Özyaşar x
Goller: Ahmet İkiz dk.5, İnanç Albayrak dk.46, Emre Zeren dk.55, Hasan Can Okumuş dk.858890 (Kayserigücü FK)
KAYSERİ
28 Ekim 2019 Pazartesi
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