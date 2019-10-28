Kayseri Birinci Amatör Küme Amarat Gençlikspor-Güneşspor:0-3

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Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Güneşspor, rakibi Amarat Gençlikspor’u 30 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.



Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Oğuzhan Çadır xx, Ömer Hürcan Yücel xx, Serkan Yıldırım xx

Amarat Gençlikspor: Yunus Babayiğit x, Ömer Buğra Türyaki x, Yasin Serin x, (Dk.55 Abdulkerim Güngör x), Furkan Tağ x, Sedat Sönmez x, Emre Özdemir x, (Dk.60 Furkan Aydın x), Muhammed Mustafa Çilsal x, (Dk.69 Bayram Dinçer x), Hakan Baydilli x, Ali Dalmış x, Serhat Bozdoğan x, Muhammed Tarık Tiryaki x

Güneşspor: Ömer Sefa Tuna xx, Emre Altan xxx, İhsan Göktaş xx, Memiş Duran xxx, Enes Güler xxx, Orhan Çankaya xxx, (Dk.65 Turgut Vural x), Mehmet Yenilmez xxx, Osman Rızvan xxx, Ali Yerlitaş xxx, Mehmet Durdu xxx, Emirhan Daşdemir xxx

Goller: Mehmet Durdu dk.12, Emirhan Daşdemir dk.38, Mehmet Yenilmez dk.62 (Güneşspor)

KAYSERİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:51

YATSI 19:08

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