Kayseri Birinci Amatör Küme Amarat Gençlikspor-Güneşspor:0-3

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Güneşspor, rakibi Amarat Gençlikspor’u 30 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Oğuzhan Çadır xx, Ömer Hürcan Yücel xx, Serkan Yıldırım xx
Amarat Gençlikspor: Yunus Babayiğit x, Ömer Buğra Türyaki x, Yasin Serin x, (Dk.55 Abdulkerim Güngör x), Furkan Tağ x, Sedat Sönmez x, Emre Özdemir x, (Dk.60 Furkan Aydın x), Muhammed Mustafa Çilsal x, (Dk.69 Bayram Dinçer x), Hakan Baydilli x, Ali Dalmış x, Serhat Bozdoğan x, Muhammed Tarık Tiryaki x
Güneşspor: Ömer Sefa Tuna xx, Emre Altan xxx, İhsan Göktaş xx, Memiş Duran xxx, Enes Güler xxx, Orhan Çankaya xxx, (Dk.65 Turgut Vural x), Mehmet Yenilmez xxx, Osman Rızvan xxx, Ali Yerlitaş xxx, Mehmet Durdu xxx, Emirhan Daşdemir xxx
Goller: Mehmet Durdu dk.12, Emirhan Daşdemir dk.38, Mehmet Yenilmez dk.62 (Güneşspor)
KAYSERİ
28 Ekim 2019 Pazartesi
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