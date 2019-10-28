Kayseri Birinci Amatör Küme Argıncıkspor-Büyüleyenspor:4-0

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu 6.hafta karşılaşmasında Argıncıkspor, Büyüleynspor’u 40 mağlup ederek ligdeki üçüncü galibiyetini aldı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Arman Erkılıç xx, Ömer Hürcan Yücel xx, Serkan Yıldırım xx
Argıncıkspor: Mustafa Alperen Karataş xxx, Osman Koş xxx, Hüseyin Yılmaz xxx (Dk.70 Selim Akdeniz xx) Kaan Aşık xxx, Kerem Göçek xxx, Metin Yılmaz xxx, Menduh Çökük xxx, Ahmet Sebile xxx, Ahmet Arsoy xxx, Mevlüt Yılmaz xxx, Fatih Çetinalp xx (Dk.60 Mehmet Can Gülay xx)
Büyüleyenspor: Ramazan İsmail x, Mustafa Hulusi Erol x, Seyit Sevinti x, Ali Törk x, Sinan Yücel x, Engin Durdağ x, Lokman Öztürk x, Kemal Yüksel x, Fatih Danacı x, Doğukan Bozot x, Ramazan x (Dk.40 Arif Yaman x)
Goller: Mevlüt Yılmaz dk.15, Ahmet Arsoy dk.21, Metin Yılmaz dk.30, Selim Akdeniz dk.90 (Argıncıkspor)
KAYSERİ
28 Ekim 2019 Pazartesi
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