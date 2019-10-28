Kayseri 1.Amatör Küme nefes kesiyor İşte 6.haftanın sonuçları

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında büyük heyecan yaşanıyor. Oynanan 10 karşılaşmada 35 gol atıldı. Hem A Grubunda hem de B Grubunda bir birinden önemli karşılaşmalar oynandı.
İşte 6.Haftanın sonuçları şu şekilde;
Esentepespor 30 Yeni Esenspor
Amarat Gençlikspor 03 Güneşspor
Argıncıksoor 40 Büyüleyenspor
Kayserigücü FK 60 Palasspor
Kayseri Yavuzspor 32 Erciyes Reşadiye Gençlikspor
Sanayi Esnafspor 12 Akkışla Gençlikspor
Gültepespor 11 Argıncık Esnafspor
Kayseri OSB Atletikspor 30 Kafkasspor
Yerköyspor 00 Başakpınar Belediyespor
Yeşilhisar Belediyespor 06 Tomarza Belediyespor
Makfitspor (BAY)
KAYSERİ
28 Ekim 2019 Pazartesi
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