Kayseri 1.Amatör Küme nefes kesiyor İşte 6.haftanın sonuçları

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında büyük heyecan yaşanıyor. Oynanan 10 karşılaşmada 35 gol atıldı. Hem A Grubunda hem de B Grubunda bir birinden önemli karşılaşmalar oynandı.



İşte 6.Haftanın sonuçları şu şekilde;

Esentepespor 30 Yeni Esenspor

Amarat Gençlikspor 03 Güneşspor

Argıncıksoor 40 Büyüleyenspor

Kayserigücü FK 60 Palasspor

Kayseri Yavuzspor 32 Erciyes Reşadiye Gençlikspor

Sanayi Esnafspor 12 Akkışla Gençlikspor

Gültepespor 11 Argıncık Esnafspor

Kayseri OSB Atletikspor 30 Kafkasspor

Yerköyspor 00 Başakpınar Belediyespor

Yeşilhisar Belediyespor 06 Tomarza Belediyespor

Makfitspor (BAY)

KAYSERİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:51

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.