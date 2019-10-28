Kayseri Süper Amatör Küme’de 6.hafta geride kaldı

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Kayseri Süper Amatör Küme’de 6.hafta oynanan 7 karşılaşma ile tamamlandı. Lider Develispor deplasmanda farklı kazanarak liderliğini sürdürdü. Oynanan 7 karşılaşmada 33 gol atıldı. Haftanın en gollü karşılaşmasında Özvatan Gençlikspor ile Kocasinan Ülküspor 44 berabere kaldı.

İşte 6.Haftanın sonuçlar şu şekilde;

Kayseri Şekerspor 04 Kayseri Sağlıkspor

Trend Gayrimenkulspor 23 Esen Makina Belsinspor

Kocasinan Şimşekspor 01 Kayseri Yolspor

Kayseri Demirspor 24 Kayseri Gençlerbirliği

Özvatan Gençlikspor 44 Kocasinan Ülküspor

Talas Anayurtspor 15 Develispor

Hacılar Erciyesspor 21 Buğdaylıspor

KAYSERİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:51

YATSI 19:08

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