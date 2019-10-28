Kayseri Süper Amatör Küme’de 6.hafta geride kaldı

Kayseri Süper Amatör Küme’de 6.hafta oynanan 7 karşılaşma ile tamamlandı. Lider Develispor deplasmanda farklı kazanarak liderliğini sürdürdü. Oynanan 7 karşılaşmada 33 gol atıldı. Haftanın en gollü karşılaşmasında Özvatan Gençlikspor ile Kocasinan Ülküspor 44 berabere kaldı.
İşte 6.Haftanın sonuçlar şu şekilde;
Kayseri Şekerspor 04 Kayseri Sağlıkspor
Trend Gayrimenkulspor 23 Esen Makina Belsinspor
Kocasinan Şimşekspor 01 Kayseri Yolspor
Kayseri Demirspor 24 Kayseri Gençlerbirliği
Özvatan Gençlikspor 44 Kocasinan Ülküspor
Talas Anayurtspor 15 Develispor
Hacılar Erciyesspor 21 Buğdaylıspor
KAYSERİ
28 Ekim 2019 Pazartesi
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