Kayseri Süper Amatör Küme Trend Gayrimenkulspor-Esen Makina Belsinspor:2-3

Kayseri Süper Amatör Küme’de zirveyi yakından ilgilendiren zorlu karşılaşmada Esen Makina Belsinspor, güçlü rakibi Trend Gayrimenkulspor’u 32 mağlup etti.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Burak Altınel xxx, Osman Baruk xxx, Halit Karacabay xxx
Trend Gayrimenkulspor: Ebubekir Kara xx, Efekan Korkmaz xx, (Dk.75 Muharrem Emre Tokgöz x), İsmail Yılmaz xx, Fatih Ülker xx, Raşit Şimşek xx, Mehmet Kındık xx, Mehmet Ali Öncü xx, Hüseyin Can Taş xx, Halis Barbaros xx, (Dk.81 Mevlüt Padak x), Muhammet Akçiçek xx, (Dk. 79 Buğra Kara x), Adem Şener xx
Esen Makina Belsinspor: Ali Özkan xxx, Tolga Cansu xx, Mehmet Ali İmren xxx Furkan Hançer xx, Tarık Türker Mutlu xx (Dk.68 Gökhan Boyraz x), Şenol Büyükçekiç xxx, Harun Çetin xx, Aydemir Yavuz xxx (Dk.88 Mehmet Akpınar x), Mücahit Baykaldı xxx, Turgut Yetük xx, Hasan Yazgan xxx
Goller: Halis Barbaros dk.28, Adem Şener dk.62 (Trend Gayrimenkulspor) Mehmet Ali İmren dk.39, Aydemir Yavuz dk.4983 (Esen Makina Belsinspor)
KAYSERİ
28 Ekim 2019 Pazartesi
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