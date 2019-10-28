Kayseri Birinci Amatör Küme Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Yolspor:0-1

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 6.haftasında zirve mücadelesi veren Kayseri Yolspor, dün oynadığı maçta Kocasinan Şimşekspor’u tek golle yenerek 3 puanın sahibi oldu. TuruncuSiyahlılar karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Hakan Çam xxx, Osman Baruk xxx, Halit KAracabay xxx
Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirtaş xx, Tugay Oflazoğlu xx (Dk.80 Kadir Eren Üçal x), Atakan Kökkaya xx, Erdi Kaynar xx, Ümit Ergüner xx, Abdulkadir Baykaldı xx, Halil Aladağ xx, Abdullah Enes Ozan xx, (Dk.70 Aziz Kaan x), Erman Çilsal xx, Berkay Arı xx, Onur Aldemir x, (Dk.32 Emircan Yıldırım xx)
Kayseri Yolspor: Ergin İptaş xxx, Batuhan Çelik xxx, Abdullah Aydilek xxx, Ümit Al xxx, Levent Karabacak xxx, Koray Tuna xxx, İhsan Yasıt xx (Dk.51 Cihat Bakar xx), Gökhan Savranlar xxx, Göktuğ Berathan Şeker xx (Dk.46 Mustafa Saylağ xx), Cüneyt Egemen Karagöz xxx, Beytullah Özcan xx (Dk.61 Yunus Güneri xx)
Gol: Ümit Al dk.68 (penaltı) (Kayseri Yolspor)
Kırmızı Kart: Cihat Bakar dk.86 (Kayseri Yolspor)
KAYSERİ
28 Ekim 2019 Pazartesi
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