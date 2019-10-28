Kayseri Birinci Amatör Küme Erciyes Reşadiye Gençlikspor-Kayseri Yavuzspor:2-3

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Birinci Amatör Küme A Grubunda Kayseri Yavuzspor ile Erciyes Reşadiye Gençlikspor karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı zorlu doksan dakikada gülen taraf 32’lık sonuçla Yavuzspor oldu.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Volkan Oğuz xx, Fatih Han Ayar xx, Berkan Özkoçak xx

Erciyes Reşadiye Gençlikspor: K.İbrahim Demirtaş x, Paşacan Demirkaya x, Ahmet Fidan x, Halil Eren x, Engin Yakut x, (Dk.70 Ahmet Pınar x), Tahsin Erarslan xx, Hakan Bıyık x, (Dk.65 Kadir Yılmaz x), Erdem Temir x (Dk.72 Fatih Aslan x), Furkan Şanlı xx, Umut Üçel xx, Murat Tahmaz xx

Kayseri Yavuzspor: Anıl Tekin xx, Tolga Taşoluk xx, Burak Ekici xx, Sedat Özdemir xx, Birkan Çelik xx, Osman Fikret xx, (Dk.46 Görkem Gök xx), Tugay Taşoluk xx, Ali Püsküllü xx (Dk.90 Mustafa Solak x), Ramazan Bulmuş xx, Mehmet Orçan xxx, Fatih Bağçı xxx

Goller: Umut Üçel dk.83 (penaltı),Murat Tahmaz dk.89 (Erciyes Reşadiye Gençlikspor), Fatih Bağçı dk.3381, Mehmet Orçan dk.70 (Kayseri Yavuzspor)

KAYSERİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:51

YATSI 19:08

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