Kayseri Birinci Amatör Küme Erciyes Reşadiye Gençlikspor-Kayseri Yavuzspor:2-3

Birinci Amatör Küme A Grubunda Kayseri Yavuzspor ile Erciyes Reşadiye Gençlikspor karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı zorlu doksan dakikada gülen taraf 32’lık sonuçla Yavuzspor oldu.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Volkan Oğuz xx, Fatih Han Ayar xx, Berkan Özkoçak xx
Erciyes Reşadiye Gençlikspor: K.İbrahim Demirtaş x, Paşacan Demirkaya x, Ahmet Fidan x, Halil Eren x, Engin Yakut x, (Dk.70 Ahmet Pınar x), Tahsin Erarslan xx, Hakan Bıyık x, (Dk.65 Kadir Yılmaz x), Erdem Temir x (Dk.72 Fatih Aslan x), Furkan Şanlı xx, Umut Üçel xx, Murat Tahmaz xx
Kayseri Yavuzspor: Anıl Tekin xx, Tolga Taşoluk xx, Burak Ekici xx, Sedat Özdemir xx, Birkan Çelik xx, Osman Fikret xx, (Dk.46 Görkem Gök xx), Tugay Taşoluk xx, Ali Püsküllü xx (Dk.90 Mustafa Solak x), Ramazan Bulmuş xx, Mehmet Orçan xxx, Fatih Bağçı xxx
Goller: Umut Üçel dk.83 (penaltı),Murat Tahmaz dk.89 (Erciyes Reşadiye Gençlikspor), Fatih Bağçı dk.3381, Mehmet Orçan dk.70 (Kayseri Yavuzspor)
KAYSERİ
28 Ekim 2019 Pazartesi
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