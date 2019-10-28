Kayseri Süper Amatör Küme Talas Anayurtspor - Develispor: 1-5

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor deplasmanda Talas Anayurtspor’u 51 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Erdem Sarıaslan xxx, Recep Güneş xxx, Engincan Doğan xx,
Talas Anayurtspor: Hacı Mehmet Özcan x, Kayhan Yılmaz x, Ahmet Sürmeli x, Saffet Yıldız x, Doğan Bilgin x, Erhan Vurdem x, Fırat Akbaş x, (Dk.43 Umut Delice x), Cengiz Eşme x, Süleyman Koç x, (Dk.70 Recep Tayyip x), Batuhan Taştan x, Sadettin Gül x (Dk.15 Yaşar Acer x)
Develispor: Abdulsamet Karakoyun xxx, (Dk.78 Furkan Afşan x), Mehmet Kahveci xxx, Erkan Atçı xxx, Halil Yozgat xxx (Dk.75 Kerem Özdemir xx), Emre Öztürk xx, Görkem Niğit xxx, Yunus Emre Özkara xxx, Mehmet Furkan Ağça xxx, İsmail Aydoğdu xxx, Okan Uçar xxx, (Dk.82 Murat Sıvacı x) Burak Arslan xxx
Goller: Erhan Vurdem dk.23 (Talas Anayurtspor) Okan Uçar dk.72025, Mehmet Furkan Ağça dk.18, Erkan Atçı dk.70 (Develispor)
KAYSERİ
28 Ekim 2019 Pazartesi
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