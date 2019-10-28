Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Halil İbrahim Öztürk “Değer yenilgiyle kaybedilmez”

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Halil İbrahim Öztürk, “Maçın başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne kadar asla oyun disiplinden kopmamalıyız. Bu bir kaza olsun. Değer bir yenilgi ile kaybedilmez” dedi.

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 6.haftasında Kayeri Sağlıkspor’a kaybeden Kayseri Şekerspor 3 hafta sonra mağlubiyet tanıştı. Kayseri Sağlıkspor karşısında ortaya konulan oyuna ve alınan kötü sonucu değerlendiren Kayseri Şekerspor Teknik Direktör Halil İbrahim Öztürk yaptığı açıklamada, “İyi bir antrenör, oyuncularının kendi vizyonuna inanmalarını ve bu doğrultu da hareket etmelerini sağlar. Şekerspor’da genç yaş grubuyla bunu yapmanın kolay olmadığını biliyorum. Oyuncularımın oyunun doğrularını sırf hocası istiyor diye değil, inanarak bilinçli oynamaları gerektiğini düşünüyorum. Yetenekli olabilirsiniz, kendimize güvenmeliyiz ama bu aşırı boyutlara ulaşırsa ve ayaklarınız bireysel anlamda yere basmazsa kötü sonuçlar almamız kaçınılmaz oluyor. Futbolda yeteneğin yanında istikrar daha önemli. Dahası ise takım olabilmek. Sahanın içinde skor olarak geride kaldığımız zaman diliminde de birbirimize sarılmayı öğrenmeliyiz. Maçın başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne kadar asla oyun disiplinden kopmamalıyız. Bu bir kaza olsun. Unutulmaması gereken bir şey var ki önemli olan kazadan sonraki tutum davranışlarınızın ilerideki hayatınızı belirliyor olması. Yaşlarından büyük işler yapan değerli genç sporcularımla sorunları aşacağımıza aynı çatı altında bir çok başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

KAYSERİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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