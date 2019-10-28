Melikgazi Belediyespor galibiyetle döndü

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Türkiye Voleybol 2.Lig Erkek 3.Grupta mücadele eden Melikgazi Belediyespor, ligin 2.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Konya Pema Koleji’ni 30 mağlup etti.

Konya Pema Koleji Spor Salonunda oynanan zorlu karşılaşmada rakibi karşısında ilk sette zorlanmasına rağmen Melikgazi Belediyespor ilk seti 2624 kazandı. İkinci seti 2514 ve üçüncü seti 2517 kazanan Melikgazi Belediyespor sahadan 30’lık net bir galibiyetle ayrılarak 2’de 2 yaptı. Konya deplasmanından galibiyetle dönen Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı 3.Grupta liderliğini sürdürdü. Maç sonu büyük sevinç yaşayan Melikgazi Belediyespor, ligin 3.haftasında sahasında Ürgüpspor’u konuk edecek.

KAYSERİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:51

YATSI 19:08

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