Dur ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

Kayseri'de jandarma ve polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan araç, bir benzin istasyonunda yakalandı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilhisar ilçesi girişinde jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan araç, kontrol noktasından kaçtı. Jandarma ve polis ekiplerince kovalanan araç, bir benzin istasyonunda kıstırılarak yakalandı. Jandarma ve polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yetkililer, otomobilde bulunan iki kişinin yakalanarak gözaltına alındığını ve haklarında işlem başlatıldığını bildirdi.

KAYSERİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:51

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.