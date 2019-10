Prof. Dr. Özkırış: "Çocukları göz tembelliği açısından mutlaka göz muayenesi yaptırın"

Kayseri Doktoröz Göz ve Cerrahi Lazer Merkezi Başhekimi ve Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, göz tembelliğiyle ilgili olarak velilerin oldukça duyarlı ve bilinçli olması gerektiğini, aksi halde çocuklarının geleceğini önemli derecede etkileyecek sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Abdullah Özkırış; "Gözün gelişim aşamalarını dışarıdan tespit etmek genel olarak mümkün olmamaktadır. Bunun için şu an elimizde mevcut teknoloji ile yenidoğan yaşından itibaren çocuklarda her türlü ölçümü ve muayeneyi yapmak mümkündür. Bu muayeneler sonrası şayet gözde bir sıkıntı varsa mutlaka tespit edilir ve gereken tedavi düzenlenir. Tedavi edilmezse ise gözün gelişim aşaması etkilenmekte ve kalıcı görme azlıklarına yol açabilmektedir. Bu nedenle, çocukların ilerleyen yaşlarda gözünden sıkıntı yaşamaması için 34 yaşından önce şikayeti olsun olmasın, bir göz muayenesinden geçirilmesinde fayda vardır" diyerek, geç kalınmanın zararlarına dikkat çekti.

Kayseri Doktoröz Göz ve Cerrahi Lazer Merkezi Başhekimi ve Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış göz tembelliği hakkında bilgiler vererek; "Göz tembelliği, gözde ve görme yollarında bilinen bir hastalık olmaksızın, çoğunlukla tek gözde, seyrek olarak iki gözde ortaya çıkan görme azlığıdır. Göz tembelliği gözlerin tam kapasiteyle kullanılmaması anlamına gelmektedir. Görünme sıklığı hemen her 100 kişiden üçünde görülmektedir. Teşhisi son derece zor ve ancak uzman bir hekimin gelişmiş cihazlarla muayene edildiği takdirde fark edebileceği bir rahatsızlıktır. Çoğu vakada göz tembelliğine yol açan durumlar kalıtsal olabilir. Özellikle ailesinde göz tembelliği olan çocuklar göz doktoru tarafından mutlaka muayene edilmelidir" diye konuştu. Doğumdan itibaren çok erken dönemlerde göz kontrolünün olması bebekte olabilecek olan hastalıkları tespit etmede oldukça faydalı olduğunun altını çizen Özkırış; "Bebek, 23 yaşına geldiğinde gözlük gereksiniminin belirlenmesi ve göz tembelliği olup olmadığının teşhisi ve kayma bozukluklarının tespiti için muayenesi şarttır. Çocukluk döneminde ise okul öncesinde doktora başvurmakta yarar vardır. Okul dönemi, miyop, hipermetrop ve astigmat mevcudiyeti açısından çocukların bir göz muayenesi olmasında büyük fayda vardır. Göz tembelliğinin tedavisi, zayıf olan gözün açık bırakılıp sağlam gözün belli saatler haftalar veya aylar boyunca kapatılması ile sağlanabilir. Zayıf gözde tedaviyi kalıcı kılabilmek için yıllarca kısmi kapama uygulamak gerekebilir. Aksi halde tembel gözde kalıcı görme kaybı, derinlik algısı tamamen kaybolabilir" şeklinde konuştu. Özkırış konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Göz tembelliğinin tespiti erken yaşlarda olduğu müddetçe oldukça kolay tedavi edilebilir. Bu süreçte en etkili tedavi kapamadır. Tedaviyi sürdürmenin sorumluluğu tamamen velilere aittir. Çocuklar genellikle göz kapamaktan sıkılacak ve yapmak istemeyecektir. Velilerin onları bir şekilde ikna etmeleri gerekmektedir. Problem ne kadar erken tespit edilirse, tedavide başarı şansı o kadar fazladır. Çoğu kez tedaviyi 910 yaşına kadar sürdürmek gerekebilir. Bu yaştan sonra göz tembelliği genellikle tekrarlamaz. Bu nedenle bu yaşlara dek tembelliğin giderilmesi için tedavi şansı iyi kullanılmalıdır."

