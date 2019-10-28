ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'tan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Cumhuriyetinin ilanının 96’ncı yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Rektör Çalış, mesajında, Türk Milletinin karakterine en uygun yönetim biçimi olan Cumhuriyetin değerini en iyi şekilde bilmemiz ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmamız gerektiğini kaydetti.

Rektör Çalış’ın mesajı şöyle;

"Milletimizin bağımsızlığının sembolü olan Cumhuriyet, Türk Milletinin en büyük şiarıdır. Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere önem veren bir idaredir. Cumhuriyet bir fazilettir. Kurtuluş Savaşında milli mücadele ruhu ile yurdu düşmandan temizleyen Türk Milletinin en büyük değerlerinden olan Cumhuriyete, yani halk irademize sahip çıkmalıyız. Cumhuriyetin kazanımlarından yola çıkarak, bu ülkeyi hak ettiği yere ulaştırmalıyız. Çünkü Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize mirası Cumhuriyet, Türk Milletinin ilerlemesinde en büyük rehberdir. Cumhuriyetin sağlam temelleri üzerinde her geçen gün büyüyen ve gelişen geleceğin güçlü Türkiye’sini en iyi şekilde inşa edeceğiz.Bu uğurda hiçbir zorluk bizi yıldırmayacaktır. Türk Milleti olarak birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha fazla sahip çıkarak, ülkemizin hedeflerini bir bir yerine getireceğiz.

Türk Milleti, Cumhuriyeti sonsuza kadar koruyacak ve yaşatacaktır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutlar; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu ülkenin bağımsızlığı uğruna canını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.”

KAYSERİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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