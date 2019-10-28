MELMEK sporcuları Avrupa Şampiyonası için milli takımda

Melmek Taekwondo sporcuları Türkan Teke ve Merve Çimen Avrupa Şampiyonası için Milli Takıma davet edildiler. Genç sporcular 7 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek DEAF Olimpik Avrupa Şampiyonası'nda milli formayla mücadele edecek.

7 Kasım’da Antalya’da yapılacak Avrupa Taekwondo Şampiyonası için Ankara Kızılca Hamam’da kampa giren başarılı sporcuları tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Mayıs ayı içerisinde Mersin’de yapılan İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda sporcularımız 2 altın 2 gümüş madalya kazanma başarısı göstermişlerdi. DEAF Olimpik İşitme Engelliler Taekwondo branşındaki başarılarında dolayı milli takıma davet edildiler. MELMEK sporcularımız Kayserimizi ve Türk Milli Takımımızı 2019 yılı 7 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek DEAF Olimpik Avrupa Şampiyonası'nda milli formayla mücadele edecek olan sporcularımızı tebrik ediyor başarılar diliyorum. Sporcularımızın başarılarının devam edeceğine gönülden inanıyorum.” dedi.

KAYSERİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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