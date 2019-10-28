Başkan Özkan Altun Koyunabdal Mahallesini Ziyaret Etti

Mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdüren Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Koyunabdal mahallesini ziyaret ederek yapılan ve yapılacak olan çalışmaları yerinde inceledi.

Koyunabdal Mahalle Muhtarı Murat Erdoğan ile mahallede inceleme yaparak mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulunan Başkan Altun, ziyaretlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Başkan Özkan Altun; "Mahalle muhtarımız Murat Erdoğan ile mahallemizde incelemede bulunduk. Yaptığımız ziyaretlerde mahalle sakinlerimizin öncelik sırasını da kendilerinin belirlediği talepler için başlattığımız çalışmaları yerinde inceleme fırsatı da buluyoruz. Yeni taleplerle ilgili de anlık çözüme kavuşacak olanları yerinde verdiğimiz talimatlarımızla karşılarken, kısa ve orta vadede çözebileceklerimizin de planlamalarını yine yerinde yapıyoruz. Sorunları çözmek için el birliğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Belediyenin temel hizmetleri kadar hemşehrimizle birlikte olmayı önemsiyorum.Bu nedenle mahalle ziyaretlerimizi de aralıksız sürdüreceğiz. Samimiyetleri ve güler yüzleri için Koyunabdallı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Mahalle Muhtarı Murat Erdoğan ve mahalle sakinleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Özkan Altun'a teşekkürlerini iletti.

KAYSERİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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