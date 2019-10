KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın, Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimize en büyük mirası olan Cumhuriyete her zamankinden daha çok sahip çıkmamız gerektiğini belirtti.

Demokrasi ilkesinin en yeni ve en akılcı uygulamasını sağlayan yönetim biçimi olan Cumhuriyetin temel dayanağının millet olduğunu ifade eden Rektör Karamustafa, Türk Milletinin Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağını söyledi.

Rektör Karamustafa mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Türk Milletinin küllerinden yeniden doğuşu ile kurulan Cumhuriyetin, 96. yıldönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşamaktayız.

Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış bir millet olan Türk Milleti, milli mücadele ruhu ile düşmanı bertaraf ederek bağımsızlığını ilan etmiş ve Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet ile geleceğe emin adımlarla yürümektedir.

Halkın iradisine, halkın kendi kendini yönetmesine bağlı bir rejim olan Cumhuriyet, Türk Milletine çok şey katmıştır. 1923’te Cumhuriyetin ilanıyla başlayan gelişim hamlesi, savaştan çıkan ülkemizi kısa sürede her alanda ilerletmiştir.

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana geçen 96 yıllık sürede her ne kadar Türk Milletinin güçlenip büyümesini önlemek için türlü türlü senaryolara başvuran ebedi düşmanlarımız bulunsa da, bu ebedi düşmanlarımız geçmişte olduğu gibi bugün de hiçbir nihayete ulaşamayacaklardır.

Türk Milleti cesurdur, güçlüdür ve Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhuriyetin kuruluşunda çizilen yolda büyük bir inanç ve imanla ilerleyerek bulunduğu coğrafik bölgede lider ülke olmaya ve ana belirleyici olmaya devam edecektir. Türk Milleti zorlukları da, zorluklara göğüs germesini en iyi bilen millettir.

Bu bağlamda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu halkımızın iradesine de en uygun rejim olan Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız. Diğer bir ifade ile Cumhuriyet topyekûn milletimizin eseridir; bu esere en iyi şekilde sahip çıkacağız ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilelebet payidar kalması için üzerimize düşen vazifeyi sonuna kadar yerine getireceğiz.

Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.”

