Dağcılar 29 Ekim tırmanışı için Erciyes'e hareket etti

29 Ekip Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde dağcılar, tırmanış için Erciyes Dağı'na hareket etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dağcılık İl Temsilciliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Erciyes Dağı'na tırmanma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Kayseri dışından bir çok dağcı katıldı. Düzenlenecek olan 29 Ekim Erciyes Dağı Cumhuriyet Tırmanışı için Kayseri'ye gelen dağcılar İl Müdürlüğü önünden hareket etti.

KAYSERİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:51

YATSI 19:08

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