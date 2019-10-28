Başkan Palancıoğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"96. yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet, şanlı tarihimizdeki yeniden dirilişin adıdır. Milletimizin ortak iradesi ve topyekûn mücadele ederek kazandığı bir bağımsızlık ve özgürlük zaferidir. Cumhuriyeti yaşatmak, yüceltmek en büyük görevimizdir. Milli iradenin ve demokrasinin en büyük teminatı olan, Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını; saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Bizden istendiği gibi Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet koruyacak ve daima ileriye taşıyacağız. 2023 hedeflerimiz ile 2071’e doğru emin ve güçlü adımlarla ilerliyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı bu duygu ve düşüncelerle kutluyor, vatandaşlarımıza sağlık ve huzur dolu günler diliyorum."

KAYSERİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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