KAYSO Başkanı Büyüksimitci’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Cumhuriyetimizin 96. yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak sanayicilerin ve tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

“Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması için 96. yıldönümünü gururla kutladığımız Cumhuriyetimizi millet olarak birlik ve beraberlik içerinde hak ettiği yere taşıyacağız. Gazi Mustafa Kemal’in hedeflediği, ‘muasır medeniyet seviyesine’ ulaşmak için, özel sektör olarak ekonomiye yapacağımız katkıların, istihdam sağlamadaki görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu sorumluluklarımızı yerine getirmede tüm üyelerimizle birlikte azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, sanayicilerimizin, işadamlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını kutluyorum.”

KAYSERİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:51

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.