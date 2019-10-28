Cezaevi koğuşundaki iğrenç olayın davasında karar çıktı

Kayseri’de cezaevinde kalan 1’i Suriyeli 3 mahkuma eziyet ettikleri, darp ettikleri ve cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa ‘eziyet’ ve ‘istismar’ suçlarından beraat kararı verilirken, her iki sanığa ‘yaralama’ suçundan ise 3 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık H.H.B. ile başka suçtan tutuklu M.Ç. ve mağdurlar Ö.C., E.B. ile Suriyeli Ahmed El H. ve avukatlar hazır bulundu.

İddianamede 5 Aralık 2018’de meydana gelen olayda Kayseri 2 No’lu Kapalı Cezaevi’nde birlikte kaldıkları dönemde şüpheliler H.H.B. ile M.Ç.’nin, mağdurlar Ö.C., E.B. ve Suriyeli Ahmed El H.’ye koğuşta eziyet ettikleri, kantin alışverişi ödettikleri ve Suriyeli Ahmed El H.’ye cinsel istismarda bulundukları iddialarına yer verildi.

7 aylık hamile eşi Fatma El M.’yi boğarak öldüren ve 2017’de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Suriyeli Ahmed El H. tercüman eşliğinde önceki celse ifadesinde, “Bu iki sanık sürekli bana gelip paramı alıyorlar, el koyuyorlar, bana işkence yapıyorlar, tecavüz ettiler, soyundurup üzerime soğuk su döktüler” demişti.

Tutuklu sanık H.H.B., “Bunlar hep müebbetlik, benim hayatımdan hiçbir beklentim yok, ben cezaevinde Kuran okuyan birisiyim. Herkes koğuşta kafasına göre takılıyor” dedi. Diğer tutuklu sanık M.Ç. de üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar H.H.B. ve M.Ç.’ye mağdurlara yönelik ‘eziyet, işkence etme’ ve ‘cinsel istismar’ suçlarından delil yetersizliğinden beraat verdi. Mahkeme, sanıklara mağdur E.Ç.’ye yönelik ‘yaralama’ suçundan 2 yıl 6 ay, mağdur Ö.C.’ye yönelik de ‘yaralama’ suçundan 6 ay olmak üzere, her iki sanığa toplam 3’er yıl hapis cezası verdi.

KAYSERİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:51

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.