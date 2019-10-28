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Aksoy: “Daha güçlü Cumhuriyet için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz”

İHA

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. Yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Aksoy: “Daha güçlü Cumhuriyet için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz”

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. Yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Cumhuriyetin, yaşanan her türlü zorluklara rağmen, Türk Milleti’nin birlik ve beraberliğinin eseri olduğunu söyleyen Başkan Aksoy, “Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmak ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmak hepimizin en temel görevidir. Bizler, 96. yıldönümüne ulaştığımız Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceği” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" şeklindeki sözlerini de hatırlatan Başkan Aksoy, "Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun'a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatıp, 29 Ekim 1923 tarihinde de ‘Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir’ diyerek ilan ettiği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıldönümünü, milletçe kutlamanın haklı gururu ve coşkusu içindeyiz. 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen Cumhuriyetimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz bir şekilde ifade ettiği 'Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma' mücadelesini, ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürüyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda bölgemizdeki ve dünyada ki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş toplulukların da umut kaynağı olmuştur. Medeniyet yarışında bizleri en ileriye götürecek olan Cumhuriyetimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin en büyük vazifesidir. Daha güçlü bir Cumhuriyet için daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadarki süreçte vatan için gözünü kırpmadan hayatın veren tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, mekanları cennet olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ

28 Ekim 2019 Pazartesi

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