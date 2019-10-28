Serkan Tok’tan ‘Cumhuriyet Bayramı’ mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. yıldönümünü münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

Başkan Tok, mesajında şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. yıldönümünü karşılamanın ve kutlamanın eşsiz heyecan ve coşkusunu yaşıyoruz. Cumhuriyet, bağımsızlık ülküsü etrafında mutlak anlamda buluşan ve birleşen aziz milletimizin, örneğine az rastlanır bir irade ve cesaret ile zafere ulaştırdığı Kurtuluş Savaşımızın neticesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde ilan edilen Cumhuriyet’imiz, vatan ve millet sevdasının ölmez eseri olarak vücut bulmuş ve kutsal vatanımızın geleceğini şekillendirerek milletin gücünü tescillemiştir. Milli mücadele ruhu savaş şartlarında dahi milli egemenliğin ilke ve esaslarından ayrılmamış, demokrasinin yegane yol olduğunu hiç ihmal ve inkar etmemiştir. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla suladığı vatan topraklarında; kişilere, ayrıcalıklı kesimlere, elitlere veya zümrelere dayalı yönetim yerine, milletin hakimiyeti kurumsallaştırılmış ve kararlaştırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti; ülke, millet ve egemenlik unsurları ve bunun yanında yasama, yürütme ve yargı organları bakımından teklik özelliği olan bir üniter devlet olarak ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyet üzerinden geçinen istismarcılar ile Cumhuriyet karşısında mevzilenen inkarcılar Türk milletinin yüksek erdemi sayesinde emellerine inşallah muvaffak olamayacaklardır. Cumhuriyetin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm kahramanlarımıza, tüm aziz şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyor, manevi hatıralarını hürmetle yad ediyorum.”

KAYSERİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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