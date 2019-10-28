Büyükşehir'den Cumhuriyete özel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyetin kuruluşunun 96’ıncı yıldönümünün tüm yurtta olduğu gibi Kayseri’de de coşkuyla kutlanacağını söyledi. Başkan Büyükkılıç, 29 Ekim akşamı saat 19.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan kutlamalara tüm Kayserilileri davet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyetin Türk milletinin en önemli emanetlerinden olduğunu söyledi. Emanetin 96 yıldır her türlü tehditten korunduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyeti’nin emin ellerde olduğunu ve ilelebet yaşayacağını söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyetin coşku ile kutlanması için Cumhuriyet Konseri hazırladığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak konsere Türk Halk Müziğinin ünlü ismi Esat Kabaklı’nın katılacağını ve ayrıca kutlamalarda Tarkan Köylü’nün de kum sanatı gösterisini icra edeceğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 29 Ekim Salı günü saat 19.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak olan konsere tüm vatandaşları davet etti.

KAYSERİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:51

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.