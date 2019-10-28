MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Barış Pınarı Harekatı'nda, İstiklal mücadelesindeki aynı duruş sergileniyor"

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Barış Pınarı Harekatı'nda, İstiklal mücadelesindeki aynı duruş sergileniyor" ifadesinde bulundu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Yüce Türk Milleti’nin azim, gayret, inanç ve fedakârlıkları ile elde ettiği ulu zaferlerin neticesi olan Cumhuriyetimiz ’in 96. yılında başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi şükran ve minnet duygularımla anıyor, anıları önünde saygı ile eğiliyorum" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Cumhuriyet bizim ülkümüz, sevdamız, gurur vesikamızdır. Hiç vazgeçmeyeceğimiz, varlığından rahatsız olanların korkusu olacağımız, ne pahasına olursa olsun bir değerinden, bir hecesinden, bir kelimesinden asla vazgeçmeyeceğimiz en önemli temelimizdir. Bu temelimizi ayakta tutan yegâne kuvvet ise milletimizin kendisidir. Geçmişten bu yana ay ve yıldızın yan yana göklerde dalgalanması için istiklal mücadelesi veren bu millet cumhuriyetin ilelebet ayakta kalması, nesilden nesile aktarılması için kenetlenmiştir. Bugün de aynı irade önümüzdeki engelleri aşabilmek için aynı duyguyla başlattığımız, sınırlarımızın güvenliği için elzem olan Barış Pınarı Harekâtında aynı duruşu sergilemektedir. Ülkemizin bekasını, milli güvenliğimizi ve milletimizin huzurunu tehdit eden hiçbir terör unsuruna müsaade etmeyeceğimizi şanlı Cumhuriyetin 96. Yılında tekrardan vurguluyor, bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum."

KAYSERİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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