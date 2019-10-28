Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup Kapadokya Göremespor-Yahyalıspor: 0-0

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Yahyalıspor, deplasmanda oynadığı maçta Kapadokya Göremespor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Nevşehir 3 Nolu Çim
Hakemler: Gül Demir xx, Ahmet Algün xx, Bulut Topatar xx
Kapadokya Göremespor: Aykut Demirdelen xx, Cüneyt Turgut xx, Mehmet Çiloğlan xx, Mehmet Sönmez xx, Koray Koç xx, Selim Öztürk xx, Muhammed Yasin Turgutalp x, (Dk.65 Osman Şentürk x), Yasin Başaytaç xx, Osman Talha Kotaran xx, Muhammed Onur Demir xx, Abdulkerim Canlı xx
Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım xx, Çağatay Polatdemir xx, Ümit Kale xx, Ahmet Yumutkan xx, Turgay Aydoğan xx, (Dk.82 Sedat Burak Altay x), İsmet Yazgan xx, Can Ölçer xx, Melik Sermet Kayaş xx, Emre Özden xx, Ramazan Durdu xx, Süleyman Öztürk xx (Dk.77 Sinan Yitmez x)
Gol: Yok
KAYSERİ
28 Ekim 2019 Pazartesi
- İMSAK 05:31
- GÜNEŞ 06:53
- ÖĞLE 12:27
- İKİNDİ 15:23
- AKŞAM 17:51
- YATSI 19:08