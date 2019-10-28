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Kayserispor'da Samet Aybaba 2 haftada istifa etti 

DHA

İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Samet Aybaba 17 gün önce başladığı görevinden istifa etti.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Samet Aybaba 17 gün önce başladığı görevinden istifa etti.
Sarı-kırmızılı ekip, Aybaba yönetiminde çıktığı ilk maçta Kasımpaşa ile sahasında 1-1 berabere kalmış, deplasmanda dün oynadığı ikinci maçta ise BtcTurk Yeni Malatyaspora 4-0 yenilmişti.
11 Ekim'de attığı imza ile zor bir göreve soyunduğunu belirten Aybaba, Kayserispor'da geçirdiği kısa sürede geçmişten gelen mevcut sorunun, saha içerisinde antrenmanla, çalışmayla, gayretle çözülemeyeceğini hissettirdiğini dile getirerek yönetime sunduğu istifa mektubunda şunları kaydetti:
"Görev yaptığım 17 günlük süre zarfında sergilediğim tüm çabaların karşılıksız kaldığını, futbolcu grubunun daha önce karşılaşmadığım bir umursamazlık içerisinde olduğunu, pozitif yönde hiçbir geri dönüş alamadığımızı
fark ettim. Sizlerin de takdir edeceği üzere bu işin vitrini sahadır. Futbol, isimler kadar yürekle ve inançla oynanması gereken bir oyundur. Bunu geçmişime bakarsanız rahatlıkla görebilirsiniz. Hayatım boyunca futbola bakış açım sebebi
ile hep saha içinde kalmaya, saha dışı entrikalara takılmamaya çalıştım. Her koşulda aslolan kulüptür, kimse kulübün üzerinde değildir diye düşündüm. Çok üzülerek, Kayserispor'da gelinen noktanın böyle olmadığını söylemek
durumundayım. Şu an itibarıyla çok severek ve büyük bir heyecanla başladığım Kayserispor teknik direktörlüğü görevinden istifa ediyorum. Şahsım ve ekibimin görev yaptığımız kısa sürece ilişkin herhangi bir talebi yoktur. Tekrar ediyorum, aslolan kulüptür, Kayserispor'dur. Bundan sonraki süreçte kendilerine başarılar diliyorum."
 

KAYSERİ

28 Ekim 2019 Pazartesi

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