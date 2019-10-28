Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup Talasgücü Belediyespor- E.N.E.Sultanhanspor: 0-1

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta dün oynanan karşılaşmada Talasgücü Belediyespor, evinde Elit Naturel Eşmekaya Sultanhanıspor’a 10 mağlup olmaktan kurtulamadı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: İrfan Çağrı Baş xx, Ragıp Can Ar xx, Emrah Türkyılmaz xx
Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete xx, Ali Yılmaz xx, Muhammed İbrahim Şahinkaya xx, Yunus Öztürk xx, Burak Öztürk xx, Recep Daylak xx, (Dk. 46 Ali Osman Aydoğan x), Dursun Erdem Yıldız xx, (Dk. 67 Serkan Demirezen x), Resul Ekrem Turhan xx, Mustafa İlkay Kartal xx, Bünyamin Demir xx, Furkan Özdemir xx (Dk.46 Abdulsamet Demirel x)
Elit Naturel Eşmekaya Sultanhanıspor: Muhlis Can Yakut xxx, Anıl Kaan Mersin xxx, Murat Ulusoy xxx, Akif Karakuş xxx, Mehmet Güneş xxx, Umut Çelik xxx, (Dk.48 Abidin Köylü xx), Ali Kale xxx, (Dk.82 Muzaffer Pay x), Doğukan Erdoğan xxx, Halit Saltuk Buğrahan Küçükoğlu xxx, Ömer Koç xxx, Musa Aydın xxx (Dk.80 Süleyman Furkan Sözeriyim x)
Gol: Arif Karakuş dk.8 (Elit Naturel Eşmekaya Sultanhanıspor)
KAYSERİ
28 Ekim 2019 Pazartesi
- İMSAK 05:31
- GÜNEŞ 06:53
- ÖĞLE 12:27
- İKİNDİ 15:23
- AKŞAM 17:51
- YATSI 19:08