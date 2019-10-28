Kayserispor'da Samet Aybaba ile yollar ayrıldı Mustafa Tokgöz: "Aybaba ile yollarımızı ayırdık"

Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, görevinden istifa ederek, şehirden ayrıldı.

Süper Lig'de kötü günler geçiren Kayserispor'da 17 gün önce sözleşme imzalanan Teknik Direktör Samet Aybaba, görevinden ayrıldı. Kayseri'nin ve Kayserispor'un kendinde özel bir yeri olduğunu söyleyerek teknik direktörlük koltuğuna oturan Aybaba, takımın başında sadece 2 maça çıktı.

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Samet hoca ile yeni bir sayfa açarak başarıya endekslenmiştik. Ancak gelinen noktada bugün itibariyle Samet Aybaba ile yollarımızı ayırdık. Takımı kimin antre edeceğine ve kimin maça çıkaracağına karar verdikten sonra tamamen sahamızda oynayacağımız Fenerbahçe maçına odaklanacağız" dedi.

Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor maçlarında sarıkırmızılıların başında olan Samet Aybaba, dün gece Malatya'dan Kayseri'de geldikten sonra istifa dilekçesini yazarak şehirden ayrılmıştı.

KAYSERİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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