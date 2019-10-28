Kayserispor yönetimi, Samet Aybaba'nın istifasını kabul etti

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, dün BTC Turk Yeni Malatyaspor'a 4-0 kaybetmelerinin ardından istifa etti. Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamada da, Aybaba'nın istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'la 17 gün önce teknik direktörlük konusunda anlaşan Samet Aybaba, bu süre içinde karşılaştığı Kasımpaşa A.Ş. ile 1-1 berabere kalırken, deplasmanda ise, BTC Turk Yeni Malatyaspor'a 4-0 mağlup oldu. Başarısız sonuçların ardından Aybaba, teknik direktörlük görevinden istifa etti. Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Samet Aybaba istifasını yönetimimize bildirmiş ve yönetim kurulumuz tarafından istifası kabul edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.



KAYSERİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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