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Üniversiteler Arası Cumhuriyet Kupası sona erdi

İHA

Talas Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Cumhuriyet Kupası sona erdi. Final maçında Amarat'ı 73 yenen Son Kale şampiyonluğa ulaşırken, Hunter Spor da üçüncülüğü elde etti.

Üniversiteler Arası Cumhuriyet Kupası sona erdi

Talas Belediyesi’nin sponsorluğunda gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Cumhuriyet Kupası sona erdi. Final maçında Amarat’ı 73 yenen Son Kale şampiyonluğa ulaşırken, Hunter Spor da üçüncülüğü elde etti.
Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi futbol sahasında oynanan final maçını Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Musa Soykarcı da izledi. Ayrıca ÜniAk Başkanı Taha Tayfun Bağcı ile Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan da hazır bulundu. Final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sporun birleştirici tarafına dikkat çekerek, “Üniversiteden arkadaşlarımız böyle bir turnuva düzenlemeyi düşündüklerini söylediklerinde hiç duraksamadan destek olacağımızı söyledim. Nitekim çok geniş katılımlı bir organizasyon ortaya çıktı. Katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Benim her zaman üzerinde durduğum ve öğrenci arkadaşlarıma ısrarla tavsiye ettiğim üç konu var. Birincisi hangi branşı okuyorsanız okuyun mutlaka iyi bir yabancı dil bilin. İkincisi bir spor branşıyla ilgilenin ve lisanslı bir sporcu olun. Üçüncüsü de bir enstrüman çalın. Bu şekilde tam donanımlı bir birey olursunuz. Bunların üçü de uluslararası bir lisandır, bir kazanımdır. Bu açıdan bugün çok mutluyum çünkü üniversiteli arkadaşlarımızı sporda buluşturduk ve bu hedeflerimizden birisini gerçekleştirmiş olduk. Dereceye giren takımları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. Törene katılan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da yaptığı kısa konuşmada eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra kültürel ve sportif faaliyetlere de büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Cumhuriyet Kupası adı altında Talas Belediyesi ile birlikte çok geniş katılımlı bir organizasyon gerçekleştirdik. Katılan tüm takımlara teşekkür ediyor, dereceye giren takımları da tebrik ediyorum. Turnuvaya katkı sağlayan Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa da üniversite gençliğinin teorik ve uygulamalı eğitimle beraber sosyalleşmesi adına bu tür organizasyonların önemli olduğuna dikkat çekerek, “Gençlerimizin daha sağlıklı ve daha nitelikli bir ortama kavuşmaları için bu tür turnuvalar önemli. Bu tür etkinliklerin üniversitede düzenleniyor olması, gençlerin birbirini tanıması ve kaynaşması açısından da önemli. Bu organizasyona destek olan Talas Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kayseri ASKF Başkanı Musa Soykarcı ise, futbolun sadece futbol olmadığını ifade ederek, “Saha içinde yardımlaşma, birbirinin açığını kapatma olarak gibi özellikleri var. Turnuvaya katılan bütün takımlara teşekkür ediyorum. Dereceye girenleri kutluyorum.” şeklinde konuştu.
111 takımdan bin 176 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada 205 maç oynandı. Bu haliyle Türkiye’de bir rekora sahne olan organizasyonda şampiyonluğa Son Kale ulaştı. Final maçında Amaratspor’u 73 yenen Son Kale 3 bin liralık şampiyonluk ödülünün sahibi oldu. Finalde Son Kale’ye mağlup olmaktan kurtulamayan Amaratspor, 2 bin liralık ikincilik ödülünü elde ederken 3. olan Hunter da bin liralık ödülün sahibi oldu.

KAYSERİ

29 Ekim 2019 Salı

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