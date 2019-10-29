Hakim, Cumhuriyet Bayramı'nda 1923 meşe palamudu ekti

KAYSERİ Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli hakim Yusuf Kuyupınar (47), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kente 1923 adet meşe palamudu ekti.

Evli ve 3 çocuk babası hakim Yusuf Kuyupınar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1923 adet meşe palamudu ekmeye karar verdi. Kuyupınar, dün Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün gösterdiği merkez Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi'nde bulunan Kızık mevkiindeki alan meşe palamutlarının büyük bölümünü ekti. Kuyupınar, kalan meşe palamutlarını da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olan bugün ekerek, tamamlayacak.

Yusuf Kuyupınar, yaz mevsiminde keşif sırasında gördüğü büyük meşe ağacındaki palamutları fark ettiğini söyleyerek, "Olgunlaştığında toplayıp, boş bir araziye dikeceğime dair o zaman kendime söz verdim. Meşe palamutları dökülmeye başladı. Ben de onları topladım. Palamutları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ithafen ekmeye karar verdim ve bu yüzden ilk etapta 1923 meşe palamudunu ekiyorum. Ama hedefim 6 bin meşe palamadu ekmek. Takip eden günlerde 6 bine tamamlayacağım" ifadelerini kullandı.

'YAŞASIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'

Kuyupınar, ormanların can ve nefes olduğunu söyleyerek, "Bana birkaç ağaçlandırma sahasını tavsiye ettiler. Ben de burayı şehre yakın olması sebebiyle tercih ettim. Bugün burada palamutları ekmeye başladım. Türkiye bizim geleceğimizdir. 'Nice Cumhuriyet Bayramlarına' diyorum. Daha büyük ve güçlü bir Türkiye için 'yaşasın Türkiye Cumhuriyeti' diyorum. Buraya ektiğim palamutların takibini yapacağım. Özellikle ilkbaharda yeşermeye başladığında, benim için büyük bir mutluluk kaynağı olacak. 10 sene sonra bu bölgenin ağaçlandığını düşünüyorum. Yemyeşil bir orman görüntüsü olacaktır. O zaman daha mutlu olacağım. Ben olmasam bile buranın yeşerdiğini gören insanlar daha da mutlu olacaktır" diye konuştu.



KAYSERİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

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