Kayseri’de ‘Cumhuriyet’ coşkusu Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “Milletimizin bu kutlu yürüyüşünde önümüze çıkarılan bütün zorlukları ve senaryoları boşa çıkaracağız”

Kayseri’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenlendi. Makamında tebrikleri kabul eden Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Milletimizin bu kutlu yürüyüşünde önümüze çıkarılan bütün zorlukları ve senaryoları boşa çıkaracağız” dedi.

Kayseri’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Program kapsamında ilk olarak Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Ercan ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte makamında tebrikleri kabul etti.

Düzenlenen program daha sonra vatandaşların da katılımı ile Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti. Vali Günaydın burada vatandaşların bayramını tebrik etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde ecdadımızın, milli şairimiz Mehmet Akif’in de dediği gibi kefensiz yatarak, şehadet mertebesine ulaşarak, gazi olarak, büyük fedakarlıklarla bizlere kazandırdığı Kurtuluş Savaşı’ndan sonra kurduğumuz Cumhuriyetin 96’ıncı yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 29 Ekim 2923’te ilan ettiğimiz Cumhuriyetimiz, Kurtuluş Savaşı boyunca dönemin imkansızlıkları ve zorluklarına rağmen genç, yaşlı, kadın ve erkek demeden verilen can siper hane bir mücadelenin eseridir. Cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak, güçlü ve müreffeh yarınlara ilerlemek adına devlet ve millet olarak birlik ve beraberliğimizin önemli olduğunu biliyoruz. Tarih yolculuğunda karşılaşacağımız her zorluk ve engel karşısında ecdadımızdan aldığımız güçle var gücümüzle çalışarak Cumhuriyetimizi sonsuza kadar payidar kılmak hepimizin en büyük görevi ve sorumluluğudur. Milletimizin bu kutlu yürüyüşünde önümüze çıkarılan bütün zorlukları ve senaryoları boşa çıkaracağız. Güçlü ve kararlı bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde bu kutlu yürüyüşümüzü kesintisiz olarak devam ettirme irademizi ortaya koyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Vali Günaydın’ın konuşmasının ardından folklor gösterisi yapıldı ve öğrenciler şiir okudu. Cumhuriyet Kupası'nda dereceye giren futbol ve voleybol takımlarına hediyeleri de verildi. Ellerindeki Türk bayrakları ile törene katılan çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu. Düzenlenen program, geçit töreninin ardından sona erdi.

KAYSERİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

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