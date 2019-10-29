Bünyan'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'nin Bünyan ilçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü törenleri Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'un kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Ardından Tören alanına geçen Kaymakam Ömer Şahin ve Belediye Başkanı Özkan Altun burada öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladılar.

İlçe Stadyumunda yapılan törenlerde folklor ekibi gösterileri, şiirler, yarışmalar ve oyunlarla Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Ömer Şahin ve Belediye Başkanı Özkan Altun ile kurum amirleri tarafından ödüller verildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapılan resmigeçit töreni ile son buldu.

KAYSERİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

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