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Büyükkılıç: "Son yurdumuz, son vatanımız"

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Adıgey Cumhuriyeti Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu'nun Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdiği gösterilerde birlik ve beraberlik mesajları verdi. Konuşmasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutlayan Başkan Büyükkılıç, Anadolu'nun son vatan olduğu vurgusunu yaptı.

Büyükkılıç: "Son yurdumuz, son vatanımız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Adıgey Cumhuriyeti Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu’nun Kadir Has Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdiği gösterilerde birlik ve beraberlik mesajları verdi. Konuşmasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı da kutlayan Başkan Büyükkılıç, Anadolu’nun son vatan olduğu vurgusunu yaptı.
Adıgey Cumhuriyeti Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu tarafından Kadir Has Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen gösterileri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis, belediye başkanları, bürokratlar ve salonu tıklım tıklım dolduran çok sayıda vatandaş izledi.
Gösteriler öncesi yaptığı konuşmaya 155 yıl önce yaşanan Çerkes sürgününün anlatıldığı bir şiirle başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, “Şiirde deniyor ki; ‘Elveda! Elveda! Bu çok uzun bir veda sana, Benim sevgili anavatanım.’ Allah kimseyi sevdiklerinden uzak eylemesin. Allah kimseyi vatansız, bayraksız, inandığı değerlerden uzak bırakmasın. Geçmişte sizler, bizler farklı acıları yaşayarak bugünlere geldik. Zamanla siz biz kalktı hepimiz bir olduk, kardeş olduk. Bugün Anadolu’da birlikteyiz. Burası bizim son yurdumuz ve son vatanımız” dedi.
Bu topraklara göz dikenin ve bu coğrafya üzerinde hesap yapının karşısında hep birlikte kale gibi durduğumuzu ifade eden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yedi düvele karşı koyup vatanımızı kurtardıktan sonra ilan edilen Cumhuriyetimizin 96’ıncı yıl dönümünü kutluyorum. Her türlü tehdide, her türlü saldırıya rağmen dimdik ayaktayız ve ilelebet ayakta kalmaya devam edeceğiz. Çünkü bu millet bayrağına, vatanına, devletine, inancına, tarihine ve değerlerine sonuna kadar sahip çıkan asil bir millettir.”
Farklılıkların zenginlik olduğu vurgusunu da yaptığı konuşmasında konuşurken ve tarif ihtiyacı hissedilirken Türk, Kürt, Çerkes, Boşnak gibi ifadeler kullanıldığını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Böyle ifadeler kullanılır; ama biz artık etle tırnağız. Kültürümüz bir, inancımız bir, tarihimiz bir ve geleceğimiz bir. Çerkes kültürü artık Anadolu kültürü oldu. Kayseri kültüründe Çerkes kültürünün pek çok özelliği var. Düğünlerimizde çerkes oyunları oynanıyor, sofralarımıza çerkes yemekleri geliyor. Aynı dertle dertlenen, aynı sevinçle şevklenen insanlar olduk. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozdurmasın. Bozmaya kalkanlara da fırsat verdirmesin” diye konuştu.
Gecede daha sonra Adıgey Cumhuriyeti Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından birbirinden güzel gösteriler sunuldu.

KAYSERİ

29 Ekim 2019 Salı

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