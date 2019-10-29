Develi'de 29 Ekim coşkusu Develi Kaymakamı Murat Duru: "Şehit kanıyla kurulan bu devleti sonuna kadar koruyacağız”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında konuşan Develi Kaymakamı Murat Duru, ”Şehit kanıyla kurulan bu devleti sonuna kadar koruyacağız” dedi.

Kutlamalara Kaymakam Murat Duru, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ilçe protokolü, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının ardından bir konuşma yapan Develi Kaymakamı Murat Duru, "96 yıl öncesini hep beraber kısaca hatırlamaya çalışalım, dünya tarihinde kurulan büyük devletlerden biride, Müslüman Necip büyük Türk Milleti tarafından kurulan Osmanlı Devletidir. Gururla yad ettiğimiz bu büyük devletle ecdadımız 1299 yılından 1699 yılına kadar mazlum milletlere ve dünyaya hak ve adalet dağıtmıştır ancak 1699’da imzalanan Karnaftca Antlaşmasın’dan sonra adalet timsali olan Osmanlı Devleti, dünya üzerinde bu çok önemli fonksiyonunu kaybederek, çeşitli sebeplerle geri kalmış zayıflamış ve 1. Dünya Savaşıyla da emperyalist devletler tarafından önceden hazırlanmış planlar dahilinde çökertilmiştir. Yine bu güçlerce Osmanlı İmparatorluğunun asıl ve asil sahibi Türk Halkına ana yurdu Anadolu toprağı bile çok görülerek işgal edilmek istenmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun varlığını korumak ve sürdürmek için 1. Dünya Savaşı öncesinde ve 1. Dünya Savaşı sürecinde, Anadolu insanı çeşitli cephelerde savaşmış yorgun ve bitkin duruma düşmüştü. Anadolu’muz harap olmuş, tüm ekonomik kaynaklarımız harcanmış, genç nüfusumuzun büyük bir çoğunluğu cephelerde yok olmuştu. Rahat uyu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, rahat uyuyun Vatan ve Demokrasi Şehitleri. Sizin kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti Devletini emanet ettiğiniz uğrunda şehit olduğunuz kutsal Anadolu topraklarını milletimiz ve Müslüman Türk Gençliği sonuna dek koruyacaktır. Sözlerimi Suriye'de, Irak’ta doğu ve güney doğu vatan topraklarında mücadele eden kahraman Türk Ordusuna hitaben Yahya Kemal’in şu dizeleriyle son vermek istiyorum, Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya rab, Senin uğrunda ölen ordu budur ya rab, Ta ki yükselsin ezanlarla namın, Galip et çünkü bu son ordusudur İslam’ın. Sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin halat çekme yarışmasının ardından, kız öğrenciler çeşitli yöresel oyunlar ile sahne aldı ve 'Bu Vatan Bizim' pankartı açtı. Müzik öğretmenleri hazırladıkları müzik dinletisini seyircilere sundu. Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, takımlara katılarak halat çekti. Yapılan etkinliklerin sonunda dereceye girenlere madalya ve kupalar takdim edildi. Tören geçidinin ardından program son buldu.

KAYSERİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:50

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.