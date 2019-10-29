Motorculardan '29 Ekim' korteji

Kayseri Motosiklet Sporları Kulübü ve Anatolian Tigers Motor Kulübü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, motorları ile kortej düzenledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kayseri'deki motosiklet kulüplerine üye 60 motosikletçi bir araya gelerek, kortej düzenledi. Kartal şehitliği önünde açıklama yapan Kayseri Motosiklet Sporları Kulübü Başkanı Metin Tek, “Bizler Kayseri Motosiklet Sporları Kulübü olarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlama için buradayız. Cumhuriyetin 96. yılında büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz ve al bayrağımızın gölgesinde nice bayramlar diliyoruz” dedi.

Kayseri Motosiklet Sporları Kulübü Sözcüsü Davut Çapan da, "Bizler Kayseri Motosiklet Sporları Kulübü ve Anatolian Tigers olarak buradayız bugün. Cumhuriyetimizin 96. yılını kutlamak için yaklaşık 60 motosikletimizle şehitliğimizden hareket edeceğiz. Buradan da istikametimiz önce Cumhuriyet Meydanı ve oradan da İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne hareket edeceğiz. Cumhuriyetimizin 96. yılını kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda motorlarımızı sürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

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