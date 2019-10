Bellona Kayseri'nin rakibi Orman Gençlikspor

Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup C Grubunda yarın sahasında Orman Gençlikspor'u konuk edecek.

FIBA EuroCup Women C Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, 3.hafta karşılaşmasında Orman Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek. Yarın Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak olan karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

EuroCup C Grubunda oynadığı iki maçı da kazanan SarıKırmızılılar yarın oynayacağı üçüncü maçını da kazanarak yoluna namağlup devam etmek istiyor. Averajla ikinci sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbol, taraftarı önünde Orman Gençlikspor'u yenmek istiyor. Orman Gençlikspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Bellona Kayseri Basketbol maç saatini beklemeye başladı.

KAYSERİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:50

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.