Anadolu Yıldızları, Fatma Güler’i renklerine bağladı

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi ekiplerinden Anadolu Yıldızları, tecrübeli orta saha oyuncusu Fatma Güler ile sözleşme imzaladı. Fatma Güler, yeni dönemde takımda hem antrenör hem oyuncu olarak görev yapacak.

Yıldırım Beyazıt Şafkaspor’da 7 sezon başarılı şekilde forma giydikten sonra üniversite eğitimi için futbola ara veren Fatma Güler, Anadolu Yıldızları forması ile yeniden sahalara dönüyor. Türkiye 3. Kadınlar Futbol Ligi ekiplerinden Anadolu Yıldızları ile resmi sözleşme imzalayan Fatma Güler, “Yeniden futbola döndüğüm için mutluyum. Adnan Altuntaş hocam beni arayarak aralarında görmek istediğini söyledi. Yeni dönemde hem futbolcu olarak hem de yardımcı antrenör olarak görev alacağım. Uzun vadede önemli projelerimiz var. Bunları hayata geçirmek için çaba harcayacağız” dedi.

Resmi sözleşme imzaladıktan sonra takım ile birlikte idmanlara başlayan Fatma Güler, yeni sezonda takımın önemli isimlerinden biri olacak.

KAYSERİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

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