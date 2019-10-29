29 Ekim Cumhuriyet Kupası Bisiklet Turnuvası nefes kesti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

29 Ekim Cumhuriyet Kupası Bisiklet Turnuvası nefes kesti

İHA

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet İl Temsilciliği 2019 yılı faaliyet programında yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Bisiklet Turnuvası sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Kupası Bisiklet Turnuvası nefes kesti

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet İl Temsilciliği 2019 yılı faaliyet programında yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Bisiklet Turnuvası sona erdi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Esentepe Parkurunda yapılan yarışlar nefes kesti. 110 sporcunun katıldığı yarışlar yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapıldı. Yarışlarda mücadele eden gençler dereceye girebilmek için büyük bir gayretle pedal çevirdiler. Müsabakaların akabinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ödül töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İl Temsilcisi Mehmet Lüzumlar ve sporcular katıldı. Dereceye giren sporculara İl Müdürü Murat Eskici tarafından ödülleri takdim edildi.
Eskici, dereceye giren sporcuları tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

KAYSERİ

29 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:32
  • GÜNEŞ 06:54
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sevgilisinin öldürdüğü kadın toprağa verildi
YEREL HABERLER Sevgilisinin öldürdüğü kadın toprağa verildi
Anadolu Yıldızları, Fatma Güler’i renklerine bağladı
YEREL HABERLER Anadolu Yıldızları, Fatma Güler’i renklerine bağladı
Bellona Kayseri'nin rakibi Orman Gençlikspor
YEREL HABERLER Bellona Kayseri'nin rakibi Orman Gençlikspor
Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkıyor Bilet Fiyatları 120 TL ile 50 TL arasında
YEREL HABERLER Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa ...
Motorculardan '29 Ekim' korteji
YEREL HABERLER Motorculardan '29 Ekim' korteji
Develi'de 29 Ekim coşkusu Develi Kaymakamı Murat Duru: "Şehit kanıyla kurulan bu devleti sonuna kadar koruyacağız”
YEREL HABERLER Develi'de 29 Ekim coşkusu Develi Kaymakamı Murat ...
Ortaokulu öğrencilerinden muhteşem koreografiler
YEREL HABERLER Ortaokulu öğrencilerinden muhteşem koreografiler
Üniversiteler Arası Cumhuriyet Kupası Sona Erdi
YEREL HABERLER Üniversiteler Arası Cumhuriyet Kupası Sona Erdi
Büyükkılıç: "Son yurdumuz, son vatanımız"
YEREL HABERLER Büyükkılıç: "Son yurdumuz, son vatanımız"
Bünyan'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
YEREL HABERLER Bünyan'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Özkaya ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Özkaya ailesinin acı günü
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ülkündaş: ”Suriyeli kardeşlerimizin temizlenen bölgelere yerleştirilmesini istiyoruz”
YEREL HABERLER Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ülkündaş: ...
Kayseri'de Cumhuriyet coşkusu
YEREL HABERLER Kayseri'de Cumhuriyet coşkusu
Kayseri’de ‘Cumhuriyet’ coşkusu Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “Milletimizin bu kutlu yürüyüşünde önümüze çıkarılan bütün zorlukları ve senaryoları boşa çıkaracağız”
YEREL HABERLER Kayseri’de ‘Cumhuriyet’ coşkusu Kayseri Valisi Şehmus ...
Hakim, Cumhuriyet Bayramı'nda 1923 meşe palamudu ekti
YEREL HABERLER Hakim, Cumhuriyet Bayramı'nda 1923 meşe palamudu ekti
Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan: ”Bizler ülkü ocakları ve cumhuriyete sahip çıktığımızı bir kez daha gösterdik”
YEREL HABERLER Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan: ”Bizler ...
Üniversiteler Arası Cumhuriyet Kupası sona erdi
YEREL HABERLER Üniversiteler Arası Cumhuriyet Kupası sona erdi
İki çocuk annesi, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER İki çocuk annesi, sevgilisi tarafından bıçaklanarak ...
Oyuncuları tokatlayan antrenöre, 1035 gün hak mahrumiyeti
YEREL HABERLER Oyuncuları tokatlayan antrenöre, 1035 gün hak ...
Ülkü Ocakları Başkanı Turan: "Cumhuriyete, istiklal ve istikbale sahip çıkmak mecburiyetindeyiz"
YEREL HABERLER Ülkü Ocakları Başkanı Turan: "Cumhuriyete, istiklal ...
Develi Belediyespor Sezona Mağlup Başladı
YEREL HABERLER Develi Belediyespor Sezona Mağlup Başladı
İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Şahin, "Cumhuriyet, her türlü engelin aşılması konusunda bize güç veriyor"
YEREL HABERLER İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Şahin, "Cumhuriyet, ...
Kayserispor yönetimi, Samet Aybaba'nın istifasını kabul etti
YEREL HABERLER Kayserispor yönetimi, Samet Aybaba'nın istifasını ...
Kayserispor'da Samet Aybaba ile yollar ayrıldı Mustafa Tokgöz: "Aybaba ile yollarımızı ayırdık"
YEREL HABERLER Kayserispor'da Samet Aybaba ile yollar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X