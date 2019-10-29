Tırın çarptığı otomobil 2'ye bölündü: 1 ölü

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Kayseri'nin Develi ilçesinde tırın çarptığı otomobil 2'ye bölünürken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Develi Çeyreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet S. yönetimindeki 52 KA 51 plakalı otomobil, Yunus B. yönetimindeki 06 BB 4405 plakalı tırın önüne çıktı. Tırın çarpması sonucu otomobil 2'ye bölünürken, sürücü Mehmet S., ağır yaralandı. Mehmet S., kaldırıldığı Develi Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. İkiye bölünen otomobil de çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

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