MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy: "Yaşa takılanların problemleri bana göre kademeli de olsa mutlaka çözülmesi gerekiyor" "Yaptım, oldu, bitti, gitti diye bir şey olamaz. Bunun hesabını soracak bir yiğit var. Bunun hesabını sorar" "Bu takımı ipten almış adam gibi adam Alparslan Baki Ertekin'in genel müdürünü locadan kovdular" "Baki Ersoy bu işi üstlen' desinler 10 tane sponsor bulurum"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, EYT ile ilgili yaptığı açıklamada; "45 yaşında emeklilik olmaz, doğru. Yaşa takılanların problemleri bana göre kademeli de olsa mutlaka çözülmesi gerekiyor. Bu insanları yok sayamayız. Çünkü, verilmiş bir hak var. Bu hakkı teslim etmek zorundayız" dedi. Ersoy ayrıca Kayserispor ile ilgili olarak da; "Kayserispor hiç kimsenin malı değil, kimsenin babasının malı da değil. Hoyratça yaptım, oldu, bitti, gitti diye bir şey olamaz. Bunun hesabını soracak bir yiğit var. Bunun hesabını sorar" ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri Milletvekili Ersoy katıldığı bir programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuna değinen Ersoy, yaşa takılanların problemlerinin mutlaka çözülmesi gerektiğini vurguladı. Milletvekili Ersoy; "Emeklilikte yaşa takılanlar, “EYT konusunda bizim seçimden önce bir sözümüz var. Burada mağduriyet var mı, var. Bunu kabul etmemiz lazım. Devletimize bunun bir yükü var mı, var. Ancak 1999’dan önce sigorta girişi yapılmış ve daha öncesinde hak kazanmış vatandaşlarımızla alakalı mutlaka bir düzenleme yapılmalı. Bunu tüm gruplarla birlikte otururuz, konuşuruz, bir sonuca varırız. Cumhurbaşkanımızın söylediğine ben de katılıyorum, 45 yaşında emeklilik olmaz, doğru. Yaşa takılanların problemleri bana göre kademeli de olsa mutlaka çözülmesi gerekiyor. Bu insanları yok sayamayız. Çünkü, verilmiş bir hak var. Bu hakkı teslim etmek zorundayız. Toplumda kanayan bir yara varsa biran önce önlemini almamız gerekir diye düşünüyorum" dedi.



"Tahir başkanın sonuna kadar yanındayım. Kim bu kumpası kurabiliyorsa hodri meydan"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne müfettişlerin çalışma yapması konusuna değinen Ersoy, "20 yılda neler olmuş onları da bir sorun bakalım, sorun da sizi takdir edelim. Eleştirecekleri bir yer varsa OSB ile ilgili bu zamana kadar yapılmayanlardır. Eğer takdir edecekleri bir yer varsa son 4 yıldır Tahir Nursaçan başkanın yaptıklarıdır" dedi. Milletvekili Baki Ersoy konuşmasına şöyle devam etti;

"OSB seçimleri 1 Mart 2019’da yapıldı. Yaklaşık 3 ay sonra müfettiş arkadaşlar geldiler, OSB’yi incelemeye. Böyle gelince kafada soru işaretleri de oluştu, ‘acaba niye geldiler, sebep nedir?’ diye. Ama 1 Mart’a döndüğünüz zaman orada bir mücadele oldu, 2 aday çıktı yarıştı. Nursaçan başkan 71 oyla kazandı. Ben de kendisini destekleyenlerden biriyim, tebrik ettik. Ondan sonraki süreçte müfettişin gelmesi de normal, her kuruma müfettişler gelebilir, denetleyebilir. Ama 4 buçuk ayda buraya müfettişler geliyor, dışarıda söylemler oluyor; ‘burası şeker gibi olacak, kayyum atanacak, sandıkta kaybedilen durum masada çözülecek’. Böyle duyumlar alıyoruz. Şeker Fabrikası örnek gösterilerek böyle bir senaryo ortaya koyuluyor. Fuar açılışında TÜYAP genel müdürü dedi ki, ‘çadır fuarcılığından modern fuarcılığa geçiyoruz’ dedi. Çok hoşuma gitti. Konuşmaları dinledikten sonra dedim ki ‘herhalde müfettişler yapılan bu güzel işleri incelemeye gelmişler’. Başka neyi inceleyecekler buranın, 20 yıldır incelememişsiniz de şimdi neyini inceliyorsunuz? 20 yıldır bakkal defteri gibi tutulmuş buranın tüm hesapları, hiçbir şekilde ne borç ne alacak ortada yok. Ondan sonra gelen adama müfettiş gönderiyorsunuz ki ‘acaba bir şey bulabilir miyiz’ diye. 20 yılda neler olmuş onları da bir sorun bakalım, sorun da sizi takdir edelim. Burası bin 300 tane fabrikanın olduğu, çok değerli işadamı, sanayicinin olduğu bir OSB. Burada öyle ya da böyle 500 küsür tane sanayicinin oy verdiği bir başkan var, bunların hepsi Kayseri’ye çok ciddi katma değer sağlayan ciddi iş adamları. Bunların iradesini yok saymaya kalkarsanız eğer bu olmaz, ben buna karşıyım. Biz yapılanı takdir etmeli yapılmayanı eleştirmeliyiz. Eğer eleştirecekleri bir yer varsa OSB ile ilgili bu zamana kadar yapılmayanlardır. Eğer takdir edecekleri bir yer varsa son 4 yıldır Tahir Nursaçan başkanın yaptıklarıdır. Bu konuda netim, sonuna kadar Tahir başkanın yanındayım. Konunun da ileri düzeyde takipçisiyim. Öyle sandıkta kaybettik masada kazanırız olmaz, bu işin altında kalırlar. Birileri Devlet gücü arıyorsa Devlet biziz. Bunu böyle bilmeliler, net söylüyorum. Bunu herkes biliyor. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi haklının yanındadır. "



"Bu şehrin takımını düşüren bu işin altında kalır"

Süper Ligde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor'un içinde bulunduğu durumu da aktaran Ersoy; “Kayserispor’u başından beri hep birlikte takip ediyoruz. Geçmişi unutuyorum, şimdikini söylüyorum 9 maç 4 puan, kaybedilmiş 23 puan. Ligin dibine demir atmışız. En son Malatya maçındayız, stat inliyor maç 30. Buna rağmen stat inliyor. Kapalı Kale gerçekten müthiş bir taraftar grubu. Durum 4 puan sıkıntılı, 9 haftada ikinci hocamız istifa ediyor. Erol başkan istifa ederken bir açıklama yapmıştı. Ben de bir şey yazmıştım; 'hesaplaşmadan helalleşme olmaz' diye. Ben sözümün arkasındayım. Erol başkanla bizi bir araya getirdiler, orada konuştuk. Dedim ki; 'Bu kulübün borcu kaç lira?' O bana bir rakam söyledi, dedim ki 'başkanım çıkın bunu basınla paylaşın'. Bir takım rakamlar dönüyor ortada ama aralarında dağlar var. Erol başkan samimi olarak bana şunu da söyledi; 'Bu kulüp aslında ekonomik olarak en iyi yapılabilecek yıldayız. Bazı baskılardan dolayı gitti'. 'Nasıl olacak' dedim, dedi ki; '30 milyon TL ayak bastı parası var, 10 milyon Spor Toto'dan alacak para var, 5 milyon TL Ziraat Türkiye Kupası'ndan gelecek para var, 4045 milyon TL'de bu takımı 40 puan üzeri ligde kalırsa, takım düşmezse 9095 milyon TL gelecek para var. Bu sene futbolcu giderlerini rahatlıklar karşılar, 154 milyon TL de borç. var' dedi. Sizinle şahsi bir problemim yok. Şahsileştirdiğimiz olaylar oldu, toplantı yaptınız beni yok saydınız. Dedim ki, 'Başkanım bıraktın gittin ama böyle bırakıp gitmek olmaz. Açıkla, herkes bilsin. Oturalım hep beraber, ortak karar alınsın, bir şahıs bu kulübü alsın, biz de her türlü destek olalım. Ama belediyede çalışan bir kardeşimize bunu yaptırtmayın. Belediyede çalışan bir kardeşimiz bu spor kulübünü yönetici pozisyonuna sokmayın, onun için de zor. O da yarın bu işlerin altında kalır’. Hamdi Bey de dürüst, beyefendi, kişiliği olan, tanıdığım, sevdiğim bir isim. Bizim şahısla bir problemimiz yok, olamaz da. Ama diyorum ki; 'Hamdi Bey’i de zor durumda bırakmayın'. Memduh Başkanımla görüştüm, dedim ki; 'Şu takımı Fenerbahçe maçından önce kenetleyelim, biz buradayız diyelim'. Genel kurul yapın, ‘yok’. Bu takımı hep beraber yönetelim, ‘yok’. Aday çıkartalım, ‘olmaz’. Ne yapalım? Siz söyleyin biz onu yapalım. Birilerinin çıkıp bu konuda konuşması gerekiyor. Birileri diyecek ki ‘evet, Kayserispor zor durumdadır’. Hoca geliyor, gidiyor. Sanki burası yol geçen hanı. Bu şehir bu rezillikleri hak etmiyor. Samet Aybaba giderken yapmış olduğu basın açıklaması var, bu takımın ve şehirdeki durumun rezilliğinden bahsediyor. Biz bunu hak etmiyoruz, bu şehirde kimseye düşman da değiliz, kimseye alternatif de değiliz. Desinler ki ‘Kardeşim Kayserispor ligde kalacak Baki sen maça gitme’, ben gitmeyeceğim maçlara. Bu şehrin takımını düşüren bu işin altında kalır" ifadelerini kullandı.



"Bırakın şimdi hoca aramayı"

Bu takım düşecekse de, kalacaksa da şehri kenetlemesi gerektiğinin altını çizen Ersoy; "Şerefimizle, namusumuzla, oyunculara da bunu hissettirerek, o formanın hakkını verdirerek düşe de biliriz. Ama hep beraber kenetlenmemiz lazım. Benim için garip olan şu, hiç kimsenin açıklama yapmaması. Taraftar, Kayserispor'u sevenler tepkili. Diyor ki; 'Bu transferleri kim yaptı kardeşim? Bu takımı kim bu hale getirdi? Bunlardan kim hesap soracak?' Şimdi kamuoyunda konuşuluyor, 'kim gelsin?' Hoca aramaya başladılar. Bırakın hoca aramayı, Samet Hoca’nın neyi vardı, Hikmet Karaman’ın neyi vardı?" dedi.



"Programa bağlandım, akabinde yönetim istifa etti"

Kayserispor'a destek gecesine taraftar istediği için telefonla bağlandığını da dile getiren Ersoy; "Ben o programa şöyle bağlandım. Taraftar grubu, kardeşlerim 'Baki Ersoy' diye bağırdı, vali bey 'Bağlayın' dedi. Ben de 'Siz ben diyorsanız ben de onu yapmaya hazırım' dedim. Akabinde yönetim istifa etti. Kayseri gibi bir şehir canlı yayında rezil oldu. Diyorum ki bir şehir olarak bunu hak etmiyoruz. Kayserispor’u bu şehir çok arar. Allah korusun düştüğü takdirde çok arar. Kaybedilmiş hiçbir şey yok" şeklinde konuştu.



"Genel kurul yapılmıyor, birine devrediliyor. Kayserispor kimsenin babasının malı değil"

Erol Bedir'in istifasından ardından genel kurul yapılmadığını, yönetimden birine devredildiğini kaydeden Baki Ersoy; "Erol Başkan'a da söyledim, 'Başkanım benim sizle şahsi bir husumetim yok, olamaz da. Ama ben gidiyorum diyerek, belediyede çalışan bir kardeşinizi oraya koyup'. Bunlar önceden düşünülmüş işler. Olumsuzluk halinde yapılacak hamle budur. Genel kurul yapılmıyor, yönetimden birine devrediliyor, yönetim devam ediyor, başkan yok. Böyle bir şey olmaz, ben bunu kabul etmiyorum. Hala ben bekliyorum, Kasımpaşa ve Malatya maçı geçti, Samet hocayla 2 maçta 1 puan aldık. Hiç olumsuz bir şey yazmadım, bekliyorum. Ama Kayserispor bunu hak etmiyor. Ben bu konunun takipçisiyim. Çünkü Kayserispor hiç kimsenin malı değil, kimsenin babasının malı da değil. Hoyratça yaptım, oldu, bitti, gitti diye bir şey olamaz. Bunun hesabını soracak bir yiğit var. Bunun hesabını sorar." ifadelerini kullandı.



"Bu iki Baki size ne yaptı?"

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin'i küstürdüklerini de sözlerine ekleyen Baki Ersoy; "Bu kardeşinizi yanına alın, diğer milletvekillerini de alın, şehrin önde gelenlerini, sivil toplum örgütlerini alın, bir araya gelelim. Bir araya gelemedik. Siz bir Alparslan Baki Ertekin'i küstürdünüz. Böyle bir şey olur mu? Adama bir teşekkür etmiyorsunuz, adam bu takımı ipten almış bir adam. Bu adam, adam gibi adam. İyi niyetli, bir Kayserili'den daha Kayserili bir adam. Siz bu adamın genel müdürünü locadan kovuyorsunuz. Locadan çıkartıyorlar, biri gelecek maç izleyecek diye. Ben Alparslan Baki Erteki'nin yerinde olayım ortalığı ayağa kaldırırım. Her başınız sıkıştığında adamın yanına gideceksiniz, adamın parasıyla ayakta kalacaksınız, adamın başında bulunduğu holdingteki şirketlerinden birinin genel müdürünü locadan kovacaksınız. Böyle bir şey olur mu? Giderken, adama iki satır bir teşekkür edin. Bir teşekkür bu kadar mı zor? Alparslan Baki Ertekin ulaşamayan, mütevazi olmayan, kimsenin ulaşamadığı bir adam olsaydı bunların hiç birini yaşamazdı. İyi niyetinden dolayı bunlar yaşandı, adam gibi adam olduğu için bunları yaşadı" dedi.



"Yapamıyoruz desinler 10 tane sponsor bulurum"

Hesap verildiği, genel kurula gidildiği ve 'Baki Ersoy sen bu işi üstlen' denildiği takdirde kulübe 10 tane sponsor bulacağının altını çizen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Yapamıyoruz' desinler, bıraksınlar 'Baki Ersoy sen bu işi üstlen' desinler ben Kayserispor'a 10 tane sponsor bulacağım. Hesap verilsin, belediye bürokratından ortak mutabakatla kurtarılsın, Fenerbahçe maçına kadar kenetlenelim, stadı 30 bin kişi dolduralım. Bu maçı da kaybedelim, çok önemli değil, 25 maç var daha. Biz bu takımı ayakta tutabiliriz, inancım odur ki Kayserispor bu ligde kalacaktır. Mevcut yapıyla mümkün değil.

